План 19-го полета Ingenuity
Полет может состояться в ближайшее время, и он пройдет по маршруту от региона Южная Сеита, где вертолет находится сейчас, через хребет и далее вверх на плато. Другими словами, он повторяет свои предыдущие шаги, но движется в противоположном направлении.
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Ingenuity возвращается к тому месту, где он был первоначально развернут – к месту посадки марсохода Perseverance.
Запланированное место посадки Ingenuity / Фото NASA
Новый полет обещает быть сложным. Как говорят в NASA, вертолет оказался в "безликой песчаной местности". С одной стороны, это хорошо, поскольку не нужно избегать столкновений с какими-либо препятствиями. С другой стороны, для системы навигации аппарата это настоящий вызов.
Ее основу составляет направленная вниз камера, по данным с которой составляется карта местности. Но сейчас эта карта похожа на чистое полотно, и навигационной платформе придется очень постараться, чтобы обнаружить на картинке какие-то отличительные черты, способные служить ориентиром. На конечном этапе 18-го полета Ingenuity это вызвало некоторые сложности.
По расчетам инженеров NASA, 19-й полет продлится около 100 секунд. Двигаясь со скоростью около 1 м/с, вертолет поднимется на высоту 10 метров и пролетит 63 метра, делая снимки во время движения.