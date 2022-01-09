План 19-го полета Ingenuity

Полет может состояться в ближайшее время, и он пройдет по маршруту от региона Южная Сеита, где вертолет находится сейчас, через хребет и далее вверх на плато. Другими словами, он повторяет свои предыдущие шаги, но движется в противоположном направлении.

Интересно Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: преимущества третьего поколения революционных складных смартфонов Samsung

Ingenuity возвращается к тому месту, где он был первоначально развернут – к месту посадки марсохода Perseverance.



Запланированное место посадки Ingenuity / Фото NASA

Новый полет обещает быть сложным. Как говорят в NASA, вертолет оказался в "безликой песчаной местности". С одной стороны, это хорошо, поскольку не нужно избегать столкновений с какими-либо препятствиями. С другой стороны, для системы навигации аппарата это настоящий вызов.

Ее основу составляет направленная вниз камера, по данным с которой составляется карта местности. Но сейчас эта карта похожа на чистое полотно, и навигационной платформе придется очень постараться, чтобы обнаружить на картинке какие-то отличительные черты, способные служить ориентиром. На конечном этапе 18-го полета Ingenuity это вызвало некоторые сложности.

По расчетам инженеров NASA, 19-й полет продлится около 100 секунд. Двигаясь со скоростью около 1 м/с, вертолет поднимется на высоту 10 метров и пролетит 63 метра, делая снимки во время движения.

Напомним, что главной задачей Perseverance является поиск признаков жизни на Марсе. Лучшего места, чем русло древней реки нет, поскольку именно там можно найти биосигнатуры, или другие маркеры, которые будут свидетельствовать, что когда-то на Марсе существовала жизнь.