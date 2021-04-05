В NASA отметили, что путешествие вертолета Ingenuity в 471 миллион километров на борту ровера Perseverance закончилось финальным сбросом с его дна на поверхность Марса.

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Перед выгрузкой вертолета на поверхность Марса ровер зарядил его аккумуляторы до 100%. После этого марсоход отъехал, и теперь вертолет весом около 1,8 кг ожидает старт испытательного полета, который состоится 11 апреля.

Оснащение марсианского вертолета Ingenuity

Ingenuity оснащен батареей емкостью 35-40 Вт/ч – до недавна она была подключена к системе марсохода, но теперь она будет работать самостоятельно, это касается и зарядки. Этот аккумулятор используется в том числе и для питания жизненно важного в холодные ночи обогревателя.

3D-модель вертолета Ingenuity

Кстати, температура поверхности Красной планеты ночью опускается до -90° C.

Как отмечают инженеры NASA, обогреватель поддерживает внутреннюю температуру около 7° C в суровом холоде марсианской ночи. Это позволяет защитить ключевые компоненты вроде аккумулятора и некоторые чувствительные электронные устройства от повреждений при очень низких температурах.

Ожидается, что данные испытания Ingenuity достигнут Земли 12 апреля. В Ingenuity есть две камеры для документирования полетов. Также за запуском со стороны будет наблюдать марсоход.

Дрон стоимостью 85 миллионов долларов является первым вертолетом, отправленным за пределы Земли – он предназначен для тестирования технологий будущих летательных аппаратов на Марсе и других планетах. Его главной задачей является лишь подняться в воздух, что уже доказало способность подобных аппаратов летать, а это станет толчком для будущих марсианских миссий с более широким применением таких технологий.