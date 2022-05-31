Первый кадр отправленного видеоклипа начинается с первой секунды полета. Поднявшись на высоту 10 метров, вертолет следует на юго-запад, набирая максимальную скорость менее чем за три секунды.

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Сначала аппарат проносится над песчаной дюной, затем начинается каменистая пустыня. Наконец, внизу появляется относительно ровный участок, на который можно приземлиться. Полет длился 161,3 секунд, но видео было ускорено примерно в пять раз, до 35 секунд.

Во время рекордного полета направленная вниз камера Ingenuity показала нам увлекательные виды того, что значит парить в 33 футах (10 метров) над поверхностью на скорости 12 миль в час (19 км/ч),

– сказал Тедди Цанетос из Лаборатории реактивного движения NASA

Навигационная камера запрограммирована на то, чтобы отключаться в метре от поверхности. Это позволяет оградить ее от пыли при посадке. Сам полет выполняется в автономном режиме: инженеры Лаборатории планируют их и посылают команды на Марс, а во время полета бортовые системы – навигационная камера, модуль измерения инерции и лазерный дальномер – посылают данные в режиме реального времени в компьютер Ingenuity, пилотируемый вертолет. Это позволяет аппарату реагировать на изменения ландшафта, выполняя свои задачи.

Видео рекордного полета Ingenuity: смотрите видео

Недавно с Ingenuity была потеряна связь, когда вертолет вошел в режим энергосбережения. Зарядив шесть своих литий-ионных батарей от солнечной энергии, он снова готов к работе. В центре управления уже разрабатывают новую миссию.

Год назад у марсианского дрона возникли проблемы с навигационной системой – во время шестого полета в атмосфере Марса на 54 секунде одна из камер передала неправильную информацию в систему навигации. В результате аппарат ускорился и наклонился на высоте 10 метров. Неполадка раскрыла проблему меток времени, которую сумели устранить инженеры.

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Сейчас Ingenuity используется в качестве разведчика перед очередным циклом активности Perseverance – марсоход исследует древнюю дельту пересохшей реки, где ведутся поиски потенциальных следов жизни. Недавно миникоптер даже сделал ценные снимки отработанной посадочной системы Perseverance, что позволит ученым планировать будущие миссии. Однако он сохраняет активность гораздо дольше предусмотренного срока, а природные явления вроде пылевых бурь сказываются на его работоспособности.