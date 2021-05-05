На одной из фотографий изображен камень, внешне напоминающий брахиозавра – большого динозавра. Так, у валуна просматриваются сравнительно небольшая "голова" вытянутая "шея" и массивное "тело".
Интересно NASA получило кислород на Марсе: рассказываем, как это удалось сделать и зачем
Марсианский "брахиозавр" / Фото NASA
Другое фото с Марса
На другом снимке можно видеть валун, состоящий из двух частей примерно одинакового размера. Его окружают камни различной формы, которые образуют практически замкнутое кольцо.
Раздвоенный марсианский валун / Фото NASA
Не пропустите Perseverance нашел загадочный зеленый камень на Марсе
Необычный марсианский объект
Кроме того, ровер Perseverance сделал фотографии удивительного блестящего объекта. Снимки получены с использованием прибора SuperCam Remote Micro-Imager, установленного в верхней части мачты. Фотографии сделаны с разных ракурсов, но пока не ясно, что именно удалось обнаружить марсоходу.
Неопознанный серебристый объект на Марсе / Фото NASA