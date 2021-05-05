На одной из фотографий изображен камень, внешне напоминающий брахиозавра – большого динозавра. Так, у валуна просматриваются сравнительно небольшая "голова" вытянутая "шея" и массивное "тело".

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Марсианский "брахиозавр" / Фото NASA

Другое фото с Марса

На другом снимке можно видеть валун, состоящий из двух частей примерно одинакового размера. Его окружают камни различной формы, которые образуют практически замкнутое кольцо.



Раздвоенный марсианский валун / Фото NASA

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Необычный марсианский объект

Кроме того, ровер Perseverance сделал фотографии удивительного блестящего объекта. Снимки получены с использованием прибора SuperCam Remote Micro-Imager, установленного в верхней части мачты. Фотографии сделаны с разных ракурсов, но пока не ясно, что именно удалось обнаружить марсоходу.

Неопознанный серебристый объект на Марсе / Фото NASA

Справка. Ровер Perseverance находится в области марсианского кратера Езеро (Jezero). Аппарат продолжает исследовать поверхность Марса в поисках следов жизни на Красной планете.