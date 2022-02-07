Как теперь стало известно, опасность частично миновала: InSight пережил марсианскую пылевую бурю и возобновляет исследовательскую работу. Правда, специалисты миссии не уверены, что зонд "протянет" долго – в NASA считают, что 2022 год станет последним для InSight, который исследует Марс с 2018 года.

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Состояние солнечной панели после пыльной бури в январе 2022 года / Фото NASA

Будущее InSight

Пылевая буря не смогла убить исследовательский зонд, однако усилила проблему нехватки электроэнергии. Дело в том, что проблема с накоплением мелких частиц на солнечных панелях возникла еще раньше. Специалисты миссии считали, что ветер будет частично очищать панели, но этого было недостаточно. Как результат – некоторые неосновные приборы InSight пришлось выключить.

И самое интересное было то, как удалось частично очистить панели от пыли – их посыпали марсианским грунтом. Казалось бы, что это полная глупость, но метод подействовал, ведь крупные частицы, падая на панель, отталкивались от нее и словно сметали мелкую пыль. InSight осуществлял эту процедуру несколько раз, что давало прирост энергии на несколько процентов.

Обратите внимание! Согласно плану, InSight должен был работать около 700 марсианских дней (сол), однако уже проработал (по состоянию на 7 февраля 2022 года) 1 137 солей с момента посадки.



Зонд InSight возобновляет работу после пылевой бури / Фото NASA

Но вечно так очищать панели не получится и прослойка пыли медленно росла, а количество получаемой от Солнца энергии – падало. Январская пылевая буря, конечно, не принесла положительных результатов, ведь панели загрязнились еще больше. Однако зонд до сих пор рабочий, но, как считают специалисты, до конца 2022 года он не доживет из-за постоянного уменьшения эффективности энергодобычи.