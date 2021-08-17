Как марсианские пыльные бури высушивают Красную планету

У ученых есть основания говорить, что когда-то Марс был вполне неплохой планетой. Вероятно, на нем была комфортная температура и плотная атмосфера. Это обеспечивало наличие жидкой воды прямо на поверхности планеты. Но со временем все изменилось и планета превратилась в холодную пустыню. Ученые предполагают, что одной из причин опустынивания являются пыльные бури.

Марс имеет очень разреженную атмосферу. Произошло это из-за того, что планета не имеет мощного магнитного поля и солнечный ветер буквально "выветривает" газ Марса. Атмосферное давление у поверхности Красной планеты эквивалентно давлению на высоте 30 километров над поверхностью Земли. Ученые, вероятно, нашли разгадку того, как Марс смог потерять значительную часть своей воды. Всему причиной стали пыльные бури, которые могут охватить всю планету.

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Фотографии с разницей в 1 месяц демонстрируют глобальную пыльную бурю / Фото NASA Mars Global Surveyor

Как именно пыльные бури иссушают Марс

Пыльные бури нагревают холодную марсианскую атмосферу на больших высотах и предотвращают замерзание водяного пара. Из-за этого она поднимается еще выше.

В верхних слоях атмосфера еще более разрежена, поэтому молекулы воды становятся очень уязвимыми для ультрафиолетового излучения Солнца.

Это излучение расщепляет их на составляющие: водород и кислород. Водород является самым легким элементом, покидает атмосферу и теряется в космосе. Кислород либо испаряется, либо возвращается на поверхность Марса.

Во время региональных пылевых бурь в летний сезон Марс теряет в 2 раза больше воды, чем во время спокойного сезона.

Чтобы узнать это, ученые объединили данные из трех космических аппаратов, которые вращаются вокруг Марса:

Mars Reconnaissance Orbiter (NASA).

Trace Gas Orbiter (ESA).

Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (NASA).

Аппараты наблюдали, как после начала пылевых штормов вода поднимается все выше и выше, где ее "уничтожает" солнечное излучение.