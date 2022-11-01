Лучшее место для жизни на Марсе – пещеры: ученые уже ищут лучшие варианты для астронавтов

Команда исследователей Геологического общества Америки (GSA) определила девять наиболее пригодных для жизни пещер на поверхности Марса. Они могут предоставить будущим исследователям такую необходимую защиту от суровой среды поверхности планеты.

Красная планета – враждебное место: температура может опускаться до минус 100 градусов по Цельсию, атмосфера невероятно разрежена, озоновый слой отсутствует, а это значит, что солнечная радиация также экстремальная. И это не говоря уже о вполне реальном риске попасть под массивный метеоритный дождь.

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Так что, вероятно, лучшее место для проживания на Марсе – под землей. Поэтому пещеры являются одним из очевидных вариантов для оборудования базы или развертывания поста для астронавтов.

Ученые ищут пещеры

Исследователи сузили свой список горячих марсианских объектов недвижимости, начав с "Глобального каталога пещер-кандидатов" на Марсе, огромной коллекции из более чем 1000 пещер, обнаруженных аппаратами NASA Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter, в которых потенциально могли бы разместиться люди-астрона.

Они сократили список до лучших вариантов, найдя находящиеся в пределах 96 километров от потенциального места посадки и ниже примерно 1 километра высоты, что может дать спусковым аппаратам больше времени, когда они переживут свои "семь минут ужаса" во время путешествия вниз к поверхности.

У Марса достаточно атмосферы, чтобы вы не могли ее сбрасывать со счетов, но недостаточно, чтобы действительно дать вам значительное количество воздушного торможения. Вам нужно достаточно места между тем, когда вы попадете в верхние слои атмосферы и тем, где вы должны приземлиться,

– сказала Николь Бардабелиас, ученый-геолог из Аризонского Университета.

Идеальные кандидаты

В результате ученые получили 139 кандидатов, отвечавших их критериям. Эти пещеры дополнительно проанализировали, чтобы убедиться, что они распространяются под землей. Самый большой из девяти ведущих кандидатов имеет отверстие размером с целое футбольное поле, что является обольстительной перспективой для будущих космических путешественников.

Пока роверы NASA, к сожалению, не приблизились ни к одному из этих кандидатов, а это значит, что мы не сможем заглянуть на поверхность еще достаточно долго.

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Кстати, в NASA хотят сменить способ высадки оборудования на Марс. Сейчас для этого используется специальная система "Небесный кран", ее могут заменить специальной защищенной оболочкой, похожей на обратную пирамиду. Следовательно, если тестовые образцы оправдают себя, уже совсем скоро марсианские велосипеды могут просто швырять в Красную планету.