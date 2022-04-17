Марсианские колонисты будут сами создавать топливо, принимая душ: новая разработка

Технология японской компании Tekniker поможет автономному существованию людей на Красной планете. Речь о новом способе производства топлива.

Долговременное пребывание на другой планете – задача не из простых. Если люди в один прекрасный день все-таки смогут колонизировать Марс, появится необходимость максимально освоить местные ресурсы для обеспечения основных потребностей — поставки с Земли будут слишком дорогими и долгими, а потому их нужно минимизировать.

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Что предлагают ученые

Tekniker разработала систему, использующую солнечную энергию для превращения сточных вод в топливо.

Фотоэлектрохимическая система будет производить метан, монооксид углерода или спирты с помощью высокоэффективных каталитических материалов.

Для этого будут использоваться канализационные отходы и CO2 , которого невероятно много в атмосфере Марса.

которого невероятно много в атмосфере Марса. Затем углеводороды преобразуются в ракетное топливо.

При этом вода будет очищаться и может использоваться повторно.

Воду, необходимую для жизнедеятельности станции, предполагается извлекать из ледяных шапок Марса и регионов с вечной мерзлотой под поверхностью.

В некоторых местах вокруг полюсов водяной лед был обнаружен всего на 30 сантиметрах ниже поверхности, что делает его вполне доступным.

Результаты этой деятельности помогут ЕКА внести ценный вклад в производство топлива на Марсе или питание удаленных объектов, таких как наземные станции на Земле. Это также потенциально может внести вклад в декарбонизацию нашей собственной атмосферы,

– говорит Жан-Кристоф Бертон, технический сотрудник проекта ЕКА в Европейском центре космических операций в Германии.

Проект представили на открытом конкурсе Европейского космического агентства, которое ищет новые перспективные идеи для использования в космосе. Предлагаемая система является одной из многих технологий, позволяющих астронавтам жить и работать на Марсе длительное время. Такие, например, подразумевают использование местного реголита для строительства базы, которая защитит от радиации; есть также планы по выращиванию пищи или созданию газообразного кислорода из марсианской атмосферы.