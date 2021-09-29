Марсианские аппараты остаются без связи с Землей
Источник:NASA
Марс является одним из самых популярных "направлений" исследования в космосе, которое осуществляется с помощью космических аппаратов. Сегодня на орбите вокруг Красной планеты и на ее поверхности находится 13 исследовательских машин, если считать вертолет NASA Ingenuity. Все они останутся без связи.
О прерывании связи сообщили на сайте NASA. Конечно, это будет представлять значительную угрозу для миссий, ведь такая ситуация ожидаема и повторяется регулярно. Дело в том, что Марс, двигаясь по своей орбите, оказался по другую сторону от Солнца относительно Земли. Такая орбитальная позиция называется сообщением. Продлится перерыв в связи со 2 по 16 октября 2021 года.
Читайте на сайте Как времена года на Марсе помогают обнаружить воду
Взаимное расположение Марса и Земли относительно Солнца в период сообщения / Фото NASA
Представляет ли сообщение угрозу для космических аппаратов
Значительной угрозы для космических аппаратов не предвидится.
Операторы, управляющие исследовательскими машинами, подготовят и отправят аппаратам пакеты команд, которыми те будут руководствоваться в течение двухнедельного перерыва в связи.
Все же часть информации можно передать даже во время сообщения, но эта информация будет повреждена и дойдет до Земли фрагментированной.
Однако всегда существует риск того, что после восстановления связи аппарат не сможет сориентировать антенну на Землю.
Читайте больше о Красной планете Почему на Марсе не было жизни: исследование
Что такое сопряжение: смотреть видео
Какие именно исследовательские аппараты оказались без связи
Без связи оказались 7 аппаратов NASA, 2 аппарата Европейского космического агентства (ESA), 2 аппарата Китайского национального космического управления (CNSA), 1 исследовательский зонд Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов (UAESA), и 1 зонд Индийской организации космических исследований (ISRO):
- Марсоход NASA Perseverance будет фиксировать различные явления на Красной планете в автоматическом режиме: фотографировать "пылевых дьяволов", записывать звуки, исследовать погоду.
- Первый марсианский вертолет Ingenuity будет находиться в 175 метрах от марсохода Perseverance. Аппарат не будет двигаться с места и еженедельно будет отправлять марсоходу данные о своем "самочувствии".
- Марсоход Curiosity, как и его собрат Perseverance, будет искать камерами "пылевых дьяволов" и исследовать погоду. Также аппарат будет проводить замеры радиационного фона.
- Неподвижная исследовательская станция InSight продолжит фиксировать "марсотрясения" с помощью сейсмометра.
- Орбитальные аппараты NASA, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN, будут продолжать свои научные миссии.
- Орбитальные аппараты ESA, Mars Express и Trace Gas Orbiter, вероятно, будут работать аналогично американским орбитальным аппаратам.
- Марсоход Китая Zhurong, вероятно, тоже остановит любое движение. Будет ли аппарат проводить исследования в автоматическом режиме – неизвестно.
- Китайский аппарат Tianwen-1 продолжит научную миссию на орбите вокруг Марса.
- Автоматическая межпланетная станция UAESA "Аль-Амаль" продолжит исследования.
- Индийский зонд Mangalyaan также будет продолжать свою работу в автоматическом режиме.