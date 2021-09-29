О прерывании связи сообщили на сайте NASA. Конечно, это будет представлять значительную угрозу для миссий, ведь такая ситуация ожидаема и повторяется регулярно. Дело в том, что Марс, двигаясь по своей орбите, оказался по другую сторону от Солнца относительно Земли. Такая орбитальная позиция называется сообщением. Продлится перерыв в связи со 2 по 16 октября 2021 года.

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Взаимное расположение Марса и Земли относительно Солнца в период сообщения / Фото NASA

Представляет ли сообщение угрозу для космических аппаратов

Значительной угрозы для космических аппаратов не предвидится.

Операторы, управляющие исследовательскими машинами, подготовят и отправят аппаратам пакеты команд, которыми те будут руководствоваться в течение двухнедельного перерыва в связи.

Все же часть информации можно передать даже во время сообщения, но эта информация будет повреждена и дойдет до Земли фрагментированной.

Однако всегда существует риск того, что после восстановления связи аппарат не сможет сориентировать антенну на Землю.

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Какие именно исследовательские аппараты оказались без связи

Без связи оказались 7 аппаратов NASA, 2 аппарата Европейского космического агентства (ESA), 2 аппарата Китайского национального космического управления (CNSA), 1 исследовательский зонд Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов (UAESA), и 1 зонд Индийской организации космических исследований (ISRO):