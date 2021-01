Благодаря ледниковым периодам на Земле ученые могут анализировать их последствия для ландшафта. Последнее оледенение произошло на Земле 20 тысяч лет назад. Его следы находят по всему миру. Проанализировав поверхность Марса, американские ученые пришли к выводу, что он прошел через несколько оледенений за последние 100 миллионов лет.

Научную работу с такими выводами провел геолог из Университета Колгейт в штате Нью-Йорк Джозеф Леви. Она опубликована в журнале Proceedings of the National Academies of Sciences Национальной академии наук США.

К каким выводам пришел Джозеф Леви

Ледники оставляют после себя характерные следы. Как правило, это камни разных форм и размеров, по одному виду которых легко определить, что они были скованы льдом. Вместе со студентами исследователь два года изучал снимки марсианской поверхности и каталогизировал валуны рядом с 45 марсианскими ледниками.

Справка. На орбите Марса уже 15 лет работает зонд Mars Reconnaissance Orbiter, поэтому в распоряжении человечества есть фотографии поверхности Красной планеты разрешением 25 сантиметров на пиксель. Фактически на этих снимках можно разглядеть любой предмет, сравнимый по размеру с большой книгой.

Сначала геолог хотел пойти легким путем, натренировал на земных фотографиях нейросеть и попытался применить ее к марсианским снимкам. Однако ничего не удалось: ИИ выдавал слишком большой процент ошибок. Поэтому пришлось использовать человеческий труд. Вторая существенная проблема привела практически к панике, когда оказалось, что камни на Марсе оказались распределены, на первый взгляд, совершенно случайным образом. А так не должно быть.



Сравнение плотности расположения камней возле ледников Муллинс и Фридман на Земле с марсианскими образованиями / Фото PNAS

Марсианские ледники похожи на земные скальные. Что-то вроде бетона, в котором каменистая порода скована льдом, как цементом. В местах разрушения, где лед отступал, на поверхности остаются валуны и камни. Чем дальше от настоящего края ледника, тем осколки породы меньше, ведь они разрушаются эрозией. Возле самого же края валуны больше. Но на Марсе почему-то все камни разных размеров лежат вперемешку. И это оказалось ключевой подсказкой.

Изучая распределение валунов на пути ледников, Леви обнаружил несколько закономерностей. Если говорить коротко, то камни, которые освободились из-под льда на Красной планете, сгруппированы. Этих групп – а соответственно, и периодов отступления и последующего повторного формирования ледников – несколько. Точно сказать довольно трудно. В работе указывается среднее значение шесть, однако их могло быть и больше.

Когда появятся снимки более высокого разрешения, удастся уточнить полученные данные. Но даже в нынешнем варианте работа специалистов Университета Колгейт дает богатую пищу для размышлений.