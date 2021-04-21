Архитектурное проектирование самодостаточного и устойчивого города на Марсе осуществила ABIBOO Studios. Эта работа была завершена в ответ на конкурс, проведенный Марсовым обществом и разработанный сетью SONet.

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Дизайн ABIBOO включает 5 городов, столицей которых является Нюва. Каждый из них вмещает от 200 000 до 250 000 человек и придерживается той же городской стратегии. Например, город Абалос расположен на Северном полюсе, чтобы обеспечить доступ ко льду, в то время как город Маринеры расположен в самом широком каньоне Солнечной системы. Эту гибкую и масштабируемую модель ABIBOO Studios можно легко применить к многим другим марсианским поверхностям.

Земные условия на Марсе

Если города будут строить в соответствии с разработанным проектом, этим пионерам-колонизаторам не придется отказываться от многих земных удобств.

Нюва и другие марсианские города будут иметь жилые районы, офисные помещения и искусственные парки, а также зеленые зоны для людей, связанных с домом.



На Марсе создадут земные условия / Фото abiboo

Здания не такие, как на Земле

Эти уникальные конструкции построят на склоне марсианских скал. Основатель ABIBOO Studios Альфредо Муньос говорит, что здания будут защищать жителей от суровой марсианской среды, в частности от радиации и возможных метеоритов, в то же время обеспечивая косвенный доступ солнечного света и решая разницу атмосферного давления между внутренней и внешней сторонами.

Если бы мы строили здания как на земле, они бы, как правило, взрывались от давления. Солнечное и гамма-излучение на Марсе заставили нас строить пространства, которые не поддаются непосредственному небу,

– объясняет Муньос.

Города на Марсе построят на склоне скал / Фото abiboo

Вертикальный город

Крутая местность дает возможность создать вертикальный город Нюва внутри скалы, в которой проложат тоннели и установят макростроения – модули с жилой и рабочей средами. Все они будут связаны между собой трехмерной сетью тоннелей.



Жилищные условия на Марсе / Фото abiboo

Модули имеют трубчатую форму 10 метров в диаметре и 60 метров длины. Все они содержат зеленые зоны и городские сады с животными и водоемами, предназначенные для обеспечения физического благополучия. Также внутри будут помещения для искусства, чтобы создать эмоциональную связь с Землей.



В модулях будут парки и сады / Фото abiboo

Административные здания

В долине размещаются больницы, школы и университеты, спортивные и культурные учреждения, а также торговые площади и железнодорожные станции, взаимодействуют с космическим шаттлом.



Здание разместят в долине / Фото abiboo

Воздух, вода и еда

Человеческие поселения на Марсе также требуют сооружений для выполнения основных функций по производству воздуха, воды и пищи. В Нюви и близлежащих городах все архитектурные сооружения включают дополнительные аспекты безопасности для регулирования внутреннего атмосферного давления и предлагают зоны убежища для чрезвычайных ситуаций. В качестве мер здравоохранения на каждом входе макростроения установлены воздушные души для очистки и стерилизации.



Обеспечат все условия для жизнедеятельности человека / Фото abiboo

Пищу будут выращивать в сельскохозяйственных модулях с обогащенным СО2. Все оперативные задачи на этих объектах будут автоматизированы. Чтобы повысить эффективность посевов, экспертная команда астробиологов SONet выбрала гидропонную систему, которая требует меньше воды и пространства, чем другие методы, основанные на надземных посевах.



Сельскохозяйственные модули / Фото abiboo

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Логистика

Макростроения соединят высокоскоростными лифтами.

Кроме того, система автобусов и легких поездов будет обеспечивать внутригородской горизонтальный транспорт.

Все перевозки в пределах города будут осуществляться в помещениях под давлением на электромобилях.

Мобильность между различными марсианскими городами будет решаться с помощью автобусов или поездов, которые едут по твердым дорогам.

Предусмотрели логистику между городами / Фото abiboo