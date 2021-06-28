К такому решению в NASA пришли после успеха аппарата Ingenuity, который сейчас находится на Марсе вместе с ровером Perseverance. Небольшой вертолет оборудован одним несущим винтом с парой лопастей диаметром 1,2 метра и общей массой около 1,8 килограмма.

Интересно Вертолет Ingenuity совершил свой восьмой и самый длинный полет над Марсом

Стоит отметить, что Ingenuity выполнил значительно больше чем на него возлагали специалисты NASA в начале миссии. Аппарат до сих пор исправно работает, однако он не предназначен для научных исследований, а исключительно для демонстрации возможности полета в марсианской атмосфере.

Большой вертолет на Марсе

Благодаря успеху Ingenuity, который доказал, что полеты в разреженной марсианской атмосфере возможны, NASA планирует отправить на Красную планету больший аппарат для исследований. Летательный аппарат следующего поколения сейчас фигурирует под названием Mars Science Helicopter. Согласно предыдущей концепции, эта машина будет намного больше и тяжелее Ingenuity.

В частности, масса нового вертолета может составить около 30 килограммов ;

; Машина сможет нести на борту до 5 килограммов различной научной аппаратуры;

различной научной аппаратуры; Конструкция предусматривает наличие шести несущих винтов, а дальность полета в рамках одной миссии будет достигать 10 километров.

Пока не ясно в какие сроки могут быть выполнены работы по созданию Mars Science Helicopter. Кроме того, специалистам NASA лишь предстоит определить научные задачи для машины. Ожидается, в частности, что вертолет сможет исследовать области, до которых не могут добраться марсоходы.