NASA запустит два космических вертолета для доставки марсианского грунта на Землю

Марсоход NASA Perseverance собрал уже 11 образцов горных пород, войдут в состав марсианского груза для доставки на Землю. NASA опубликовало обновленный план по доставке марсианских горных пород и образцов грунта на Землю. Теперь в нем фигурируют два космических мини-вертолета.

Очевидно, что миссия маленького, но амбициозного квадрокоптера Ingenuity претерпела потрясающий успех. Напомним, что компаньон марсохода Perseverance сначала имел одну единственную задачу – пережить посадку на Красную планету.

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Ingenuity успешно выполнил эту миссию, а 19 апреля 2021 вертолет совершил свой первый испытательный полет на Марсе. До сих пор этот космический квадрокоптер стал полноценным инструментом исследования, который помогает прокладывать маршрут для марсохода.



Марсоход Ingenuity / Фото 24 канала

Ожидается, что в NASA приняли решение применять подобные зонды-вертолеты в будущих миссиях. Так, например, такие вертолеты планируют использовать и для возвращения собранных образцов марсианской почвы на Землю.

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Для чего применят космические вертолеты на Марсе

В NASA сообщили, что запуск двух мини-вертолетов запланирован на осень 2027 года и лето 2028 года. Ожидается, что они загрузят образцы горных пород и почвы с Марса на специальную ракету, которая вернет их на Землю в 2033 году. Вертолеты будут оснащены специальными колесами и рычагами для захвата, а весят они около 1,8 килограмма.

Предварительное проектирование мини-вертолетов начнется в октябре 2022 года. Этап продлится около 12 месяцев, его результатом станет создание инженерных прототипов двух моделей для последующей сборки.