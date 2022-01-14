Красную планету исследуют из космоса автоматические межпланетные станции, а по поверхности же ездят три марсохода: два американских и один китайский. Об этих аппаратах слышали большинство, а вот о стационарной исследовательской платформе NASA InSight – нет. Этот аппарат не может двигаться, но его исследования точно не менее важны, так как позволяют нам "заглянуть" в глубину Марса и даже фиксировать марсотрясения.

Полезное на сайте Дари празднично: по случаю зимних праздников Samsung предлагает выгодные условия на телевизоры и проекторы

Зонд NASA InSight посыпает себя песком: смотрите видео

Пылевая буря и опасность для InSight

Аппарат InSight работает благодаря солнечным панелям, которые превращают свет от Солнца в энергию. Однако еще раньше у зонда обнаружили проблемы – он получал все меньше энергии от светила, потому что его солнечные панели покрылись тонким слоем пыли. Из-за этого пришлось выключить некоторые приборы, и была предпринята контринтуитивная попытка почистить панели от пыли, посыпав их грунтом.

Команде специалистов на Земле удалось продлить срок работы аппарата, и благодаря этому NASA продлило финансирование программы до конца 2022 года. Но теперь снова возникает вопрос, сможет ли InSight пережить этот год и продолжать исследования. Дело в том, что в регионе, где расположен аппарат, началась локальная пылевая буря. Это приводит к уменьшению количества солнечного света, который попадает на солнечные панели и, конечно, еще загрязняет эти панели пылью.

7 января 2022 года InSight был переведен в "безопасный режим" с целью экономии энергии. 10 января команда миссии установила контакт с зондом и обнаружила, что его энергетическая мощность стабильна. Однако не следует забывать о марсоходе Opportunity, причиной смерти которого стала как раз пылевая буря (правда, значительно больших масштабов), которая покрыла солнечные панели аппарата прослойкой пыли, и тот, вероятно, не смог больше получать энергию.

Специалисты миссии говорят, что с высокой вероятностью InSight сможет пережить эту бурю, и уже на следующей неделе аппарат можно будет выводить из "безопасного режима" и продолжать работу. Что ж, надеемся на лучшее и желаем команде аппарата и самому зонду InSight успеха!