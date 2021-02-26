Даже в 2021 году в мире полно людей, которые свято верят, что Земля на самом деле плоская, а все попытки ученых убедить человечество в обратном – это глобальный заговор. Чтобы разбить бессмысленные фантазии сторонников теории плоской Земли Марк Голд из Шотландии объявил большую краудфандинговую кампанию.

В манифесте кампании, который опубликован на сайте GoFundMe, сказано, что все собранные деньги потратят на покупку билета для "какого-либо широко известного проповедника теории плоской Земли", который позволит ему лично слетать на орбиту планеты.

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Что происходит

Марку Голду настолько надоели глупости, которые постоянно слышит от своего приятеля, что он решил начать сбор средств. 37-летний нефтяник из Абердина проверил стоимость места в полете Virgin Galactic и сказал, что он "на 100% серьезно относится" к своему замыслу, чтобы доказать, что Земля круглая.

Голд рассказывает, что уже связался с представителями SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, чтобы заручиться их поддержкой для своего проекта. Однако пока не получил ответа ни от одной из компаний. Впрочем, Голд не расстраивается.

Это уже не первый проект, связанный с теорией плоской Земли, который привлекает к себе широкое внимание. В прошлом году сторонник этой теории Майк Хьюз собрал самодельную ракету, на которой он собирался подняться над поверхностью Земли и доказать всем, что наша планета на самом деле не имеет форму шара. Изобретатель разбился при запуске, а его сторонники продолжили утверждать, что доказательств шарообразности нашей планеты до сих пор не существует.