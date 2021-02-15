Apple и Facebook в последние месяцы публично враждуют, поскольку первая вводит новые правила конфиденциальности, которые заставят приложения запрашивать разрешение пользователей на отслеживание и сбор их данных. Как пишут СМИ, из-за этого Марк Цукерберг якобы поставил перед своими подчиненными задачу "сделать Apple больно".

Анонимные источники издания The Wall Street Journal утверждают, что Цукерберг настолько возмущен комментариями Тима Кука и новой политикой конфиденциальности iOS, что сказал своим помощникам и членам команды, что Facebook должна "сделать больно" Apple. Основатель социальной сети назвал Apple все более серьезной угрозой для компании и обвинил купертиновцев во вмешательстве в работу приложения.

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Вражда продолжается

Все началось с того, что Тим Кук на конференции "Компьютеры, конфиденциальность и защита данных" намекнул, что бизнес-модель крупнейшей социальной сети, основанная на максимальном вовлечении пользователей, ведет к росту раздробленности и насилия. Он осудил роль Facebook в протестах 6 января с захватом Капитолия, обвинив алгоритмы социальных сетей в распространении теорий заговора.

В ответ на это, Цекерберг якобы и дал такое указание – "сделать больно" Apple. Как именно этого должны достичь, не известно.

Ранее, в декабре, Facebook запустила рекламу в популярных американских журналах с критикой новых правил Apple, которые заставят приложения в App Store запрашивать разрешение пользователя на отслеживание его активности в сторонних приложениях и сайтах. Facebook уверяет, что Apple нанесет ущерб малому бизнесу, который полагается на целевую рекламу, полученную в результате действий отслеживания людей.

Несмотря на это, в заявлении, сделанном The Wall Street Journal, пресс-секретарь Facebook Данные Левер опровергла существование личной вражды между руководителями: по ее словам, напряженность обусловлена заботой о будущем бесплатного интернета. Она повторила предыдущие заявления Facebook о том, что требование Apple не ставит целью сохранение конфиденциальности пользователей, а направлено на увеличение прибыли и является антиконкурентным поведением.

Apple запланировала обновление в правилах конфиденциальности на "раннюю весну", и Facebook, похоже, признала поражение в попытке помешать их внедрению. Приложения могут свободно сообщать пользователям, собирающимся отслеживать их.