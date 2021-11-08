Марк Цукерберг придумал, как познакомить пользователей с метавселенной

Компания Facebook переименовалась в Meta и сразу же объявила о своем проекте Metaverse, который должен объединить реальный мир с виртуальным. Теперь стало известно, как Марк Цукерберг собирается продвигать новый сервис и знакомить с ним пользователей.

В новом отчете, опубликованном источником, говорится, что Meta, которая является владелицей социальной сети Facebook, планирует открыть сеть физических розничных магазинов. В них покупатели смогут ознакомиться со всем ассортиментом продуктов и услуг, предлагаемых подразделением Reality Labs.

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Магазины Meta

В таких торговых точках, например, можно будет испытать VR-шлемы Oculus или очки дополненной реальности и в целом оценить работу не только устройств виртуальной и дополненной реальностей, а и самого метаверса, когда он официально будет запущен.

Идею обсуждают еще якобы с прошлого года, но после ребрендинга проект начал набирать обороты.

Первый розничный магазин Meta может открыть в Берлингейме, штат Калифорния.

Ранние визуализации возможного магазина демонстрируют минималистичный и современный дизайн. С названием еще не определились. Как пишет NYT, компания рассматривает несколько вариантов, среди которых пока фаворитом является Facebook Store.

Цель такой сети оффлайновых площадок – сделать мир "более открытым и взаимосвязанным". По замыслу, магазины должны вызывать у покупателя эмоции вроде "любопытства, близости", а также ощущение того, что ему здесь рады, когда он использует гарнитуру. Они помогли бы показать, что виртуальная реальность и дополненная реальность могут быть веселыми и увлекательными – именно такими, какими их видит Цукерберг.

О сроках ничего неизвестно. Однако ясно, что в конечном итоге такие магазины охватят весь мир. Представительница Meta заявила, что компания не может подтвердить эти планы.