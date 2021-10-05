Марк Цукерберг извинился за сбой в работе сервисов Facebook

Основатель и глава компании Facebook извинился перед пользователями фейсбука, инстаграма и мессенджеров. После почти 7 часов отсутствия в сети они возобновили работу.

Хотя и не все услуги еще работают корректно. Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в уже работающем фейсбуке короткий пост, но не объяснил причину сбоя.

Обратите внимание Facebook вернулся: глобальный сбой в соцсети стал самым масштабным с 2008

Цукерберг извинился за глобальный сбой сервисов Facebook

Марк Цукерберг, основатель и руководитель компании Facebook, в короткой заметке на своей странице в фейсбуке извинился перед пользователями за глобальный сбой в работе соцсетей и мессенджеров.

Извините за срыв сегодня – я знаю, как вы полагаетесь на наши услуги, чтобы быть на связи с важными для вас людьми,

– написал Цукерберг.

Коротко о глобальном сбое в работе соцсетей 4 октября

4 октября примерно в 18:30 пользователи фейсбука и инстаграми заметили, что потеряли доступ к ним. Прекратил работать также и мессенджер фейсбука, и WhatsApp. Впоследствии оказалось, что произошел масштабный сбой по всему миру.

Вслед за сервисами Facebook проблемы возникли и у других популярных сайтов и порталов – со сбоями работали Netflix, Steam, PlayStation Network, Twitter, Gmail, Snapchat, Tinder, Zoom, Viber, YouTube и многие другие.

На фоне этого начали падать в цене акции компаний. Сам Цукерберг по предварительным оценкам потерял до 6 – 7 миллиардов долларов. К счастью, после часа ночи по киевскому времени соцсети постепенно начали возобновлять работу.

Полный текст сообщения Цукерберга в фейсбуке:

Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger сейчас возвращаются онлайн. Извините за срыв сегодня – я знаю, как вы полагаетесь на наши услуги, чтобы быть на связи с неравнодушными вам людьми.