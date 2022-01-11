Маргарет Этвуд может спать спокойно: мужчину, похитившего неопубликованные рукописи, задержали

Американские стражи порядка арестовали гражданина Италии, который с помощью фишинга годами похищал рукописи неизданных книг. Ему уже предъявили обвинение.

Как стало известно из материалов расследования, 29-летний Филиппо Бернардини в течение пяти лет выдавал себя за представителя издательского бизнеса.

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Что известно

Бернардини был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Он гражданин Италии, однако живет и работает в Лондоне.

С августа 2016 года он зарегистрировал более 160 доменов с именами, похожими на подлинные названия литературных агентств и издательств.

После этого подозреваемый создал email-адреса для этих доменов, имитировавших ящики реальных людей, работающих в вымышленных компаниях.

Мы считаем, что мистер Бернардини использовал инсайдерские знания об этой области, чтобы обманом заставить авторов присылать ему свои неопубликованные книги и тексты, выдавая себя за литературных агентов и издательства,

– рассказывают представители ФБР.

Дело в том, что подозреваемый работает в британском издательстве Simon & Schuster и знает, как происходит коммуникация между автором и издательством. В электронных адресах он заменял "t" на "f", "q" на "g" и использовал "r" и "n" для создания сходства с буквой "m", как @penguinrandornhouse.com. Кроме того, он использовал термины, характерные для издательского дела, чтобы демонстрировать понимание процесса публикации, что заставило некоторых людей передать рукописи и информацию о будущих проектах или правах на фильм.

В заявлении представитель Simon & Schuster сказал, что издатель был "шокирован и напуган" обвинениями против Бернардини и что издательство уже отстранило его от работы до получения дополнительной информации.

Хотя большой утечки в результате действий Бернардини не произошло, в книжной индустрии давно знали об этих фишинговых атаках и хищении рукописей. Согласно данным, мошенник успешно похитил рукописи и другие тексты у таких авторов, как Маргарет Этвуд, Стиг Ларссон, Салли Руни и актер Итан Хоук. СМИ внимательно следили за происходящим много лет, поскольку от его рук пострадали и их репортеры.

Каким будет наказание