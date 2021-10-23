В одной из самых распространенных версий вымирания гигантских мамутов утверждается, что к этому привела охота древних людей. Наши предки буквально съели большинство животных. Но последние исследования говорят, что это не так и люди стали далеко не главной причиной исчезновения мамонтов. Голод, вызванный изменениями климата – вот настоящий убийца.

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Рисунок мамонта на стене пещеры Арси-сюр-Кюр, Франция / Фото Wikipedia

Голодная смерть величественных животных

Казалось бы, что мамонты существовали миллионами лет и пережили несколько ледниковых периодов. То есть, изменения климата не влияли на них критически. Но как только они столкнулись с людьми – они начали вымирать.

Наконец, мы смогли доказать, что проблема заключалась не только в изменении климата, но и в скорости этих изменений. Это стало последним гвоздем в гробу – мамонты не смогли достаточно быстро адаптироваться, когда ландшафт резко изменился и еды стало не хватать,

– рассказывает автор исследования Эске Виллерслев, профессор Кембриджского университета и директор Центра геогенетики Фонда Лундбека при Копенгагенском университете.

Команда во главе с профессором Виллерслевом секвенировала ДНК остатков растений, животных и их окаменевших экскрементов – копролитов. Отбор этих образцов длился около 20 лет и позволил в полной мере понять, почему вымерли величественные животные.

После окончания последнего похолодания ледники начали таять. Окружающая среда быстро стала довольно влажной, что привело к цепному изменению флоры. Типичные для мамутов среды обитания и пастбища становились все более заболоченными и растительность менялась соответственно. Как результат – типичной для животных пищи просто не осталось.

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Великаны не успевали адаптироваться к быстрым изменениям, поэтому общее количество мамонтов постоянно сокращалось. Из-за этого возникали обособленные и частично изолированные популяции животных, что уже вызывало малое генетическое разнообразие. Понятно, что все это не влияло положительно на шансы выжить.

Ученые отмечают, что изменения климата – это критически важно. Когда такие изменения уничтожили мамонтов и, вероятно, другую мегафауну. Сегодня мы живем во время, когда средняя температура на планете снова растет, поэтому нужно серьезно отнестись к этому "суровому уроку".