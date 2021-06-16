Искали золото, а нашли мамонтов: невероятная история с Юкона

Мамонты вымерли на территории Северной Америки около 6000 лет назад. Ученые до сих пор находят кости этих гигантских животных. Но иногда такие поразительные находки попадаются не только палеонтологам, которые их специально ищут, но и горнякам.

В пушках золота горняки Канады все глубже вгрызаются в землю. Ища драгоценный металл, работники рудника Little Flake откопали поразительную находку – остатки скелетов трех мамонтов. Рудник расположен недалеко от городка Доусон, на территории Юкон, Канада. Работа была остановлена, пока ученые не заберут все кости. Палеонтологи считают, что там могут быть и другие кости.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине



Палеонтологи и кости мамонта / Фото Live Science

Кого именно нашли золотоискатели

Горняки нашли три неполных скелета мамонтов:

Остатки взрослого животного.

Остатки молодого половозрелого мамонта.

Остатки молодого животного.

Ученые считают, что найденные животные могли быть членами одного семейства или одного стада мамонтов. Вероятно, умерли они вместе.

Больше о древней Америке Возможное время заселения Америки людьми изменилось – исследование

Сколько лет находкам

Палеонтологи во главе с Грантом Зазулой считают, что найденные мамонты погибли около 29 тысяч лет назад. Такой вывод базируется на том, что кости найдены в одном слое с вулканическим пеплом, который образовался после извержения на Алеутских островах.

В то время большая территория Канады была покрыта ледниками. Но территория вокруг современного Доусон-сити была свободной ото льда.

Горнодобывающий регион во внутренней части Юкона был по большей части не покрыт льдом. Эта территория известна под названием Берингия. Это земля, которая соединяла Аляску и Сибирь через Берингов сухопутный мост,

– рассказывает Грант Зазула.

Палеонтолог добавляет, что именно через тогдашний Берингов перешеек мамонты попали из Азии в Америку. Этим же путем, вероятно, в Америку попали и люди.

Ученые пока не знают, что стало причиной смерти мамонтов. Чтобы ответить на этот вопрос, ученым нужно тщательно исследовать останки животных.