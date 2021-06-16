В пушках золота горняки Канады все глубже вгрызаются в землю. Ища драгоценный металл, работники рудника Little Flake откопали поразительную находку – остатки скелетов трех мамонтов. Рудник расположен недалеко от городка Доусон, на территории Юкон, Канада. Работа была остановлена, пока ученые не заберут все кости. Палеонтологи считают, что там могут быть и другие кости.
Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине
Палеонтологи и кости мамонта / Фото Live Science
Кого именно нашли золотоискатели
Горняки нашли три неполных скелета мамонтов:
- Остатки взрослого животного.
- Остатки молодого половозрелого мамонта.
- Остатки молодого животного.
Ученые считают, что найденные животные могли быть членами одного семейства или одного стада мамонтов. Вероятно, умерли они вместе.
Больше о древней Америке Возможное время заселения Америки людьми изменилось – исследование
Сколько лет находкам
Палеонтологи во главе с Грантом Зазулой считают, что найденные мамонты погибли около 29 тысяч лет назад. Такой вывод базируется на том, что кости найдены в одном слое с вулканическим пеплом, который образовался после извержения на Алеутских островах.
В то время большая территория Канады была покрыта ледниками. Но территория вокруг современного Доусон-сити была свободной ото льда.
Горнодобывающий регион во внутренней части Юкона был по большей части не покрыт льдом. Эта территория известна под названием Берингия. Это земля, которая соединяла Аляску и Сибирь через Берингов сухопутный мост,
– рассказывает Грант Зазула.
Палеонтолог добавляет, что именно через тогдашний Берингов перешеек мамонты попали из Азии в Америку. Этим же путем, вероятно, в Америку попали и люди.
Ученые пока не знают, что стало причиной смерти мамонтов. Чтобы ответить на этот вопрос, ученым нужно тщательно исследовать останки животных.