В пушках золота горняки Канады все глубже вгрызаются в землю. Ища драгоценный металл, работники рудника Little Flake откопали поразительную находку – остатки скелетов трех мамонтов. Рудник расположен недалеко от городка Доусон, на территории Юкон, Канада. Работа была остановлена, пока ученые не заберут все кости. Палеонтологи считают, что там могут быть и другие кости.

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Палеонтологи и кости мамонта / Фото Live Science

Кого именно нашли золотоискатели

Горняки нашли три неполных скелета мамонтов:

Остатки взрослого животного.

Остатки молодого половозрелого мамонта.

Остатки молодого животного.

Ученые считают, что найденные животные могли быть членами одного семейства или одного стада мамонтов. Вероятно, умерли они вместе.

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Сколько лет находкам

Палеонтологи во главе с Грантом Зазулой считают, что найденные мамонты погибли около 29 тысяч лет назад. Такой вывод базируется на том, что кости найдены в одном слое с вулканическим пеплом, который образовался после извержения на Алеутских островах.

В то время большая территория Канады была покрыта ледниками. Но территория вокруг современного Доусон-сити была свободной ото льда.

Горнодобывающий регион во внутренней части Юкона был по большей части не покрыт льдом. Эта территория известна под названием Берингия. Это земля, которая соединяла Аляску и Сибирь через Берингов сухопутный мост,

– рассказывает Грант Зазула.

Палеонтолог добавляет, что именно через тогдашний Берингов перешеек мамонты попали из Азии в Америку. Этим же путем, вероятно, в Америку попали и люди.

Ученые пока не знают, что стало причиной смерти мамонтов. Чтобы ответить на этот вопрос, ученым нужно тщательно исследовать останки животных.