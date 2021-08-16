Исследование гигантских мамонтов дает лучшее понимание эволюции животных. Также интересной загадкой является то, как вымерли эти животные. Поэтому любая новая информация может быть важной. Например, как много мамонт ходил в течение своей жизни. Ученые смогли это узнать, разрезав бивень животного, которое жило около 17 тысяч лет назад.

Интересно История QWERTY и первый ноутбук с украинской раскладкой



Разрезанный и специально окрашенный бивень мамонта / Фото University of Alaska Fairbanks

Детали исследования жизненного пути мамонта

28-летний мамонт за свою жизнь преодолел сотни километров пути. Это удалось узнать, разрезав его бивень и проанализировав его своеобразные "годовые кольца". Они образуются во время роста бивня, так как он обрастал новым слоем ткани чуть ли не ежедневно. Ученые насчитали около 400 тысяч колец.

Научная команда исследовала изотопы кислорода и стронция, которые накопились в бивне. Это позволило узнать о том, где бывал мамонт при жизни. Сущность такого метода заключается в том, что каждый отдельный регион на планете имеет свою отдельную изотопную сигнатуру.

Еще раньше ученые создали карту изотопных сигнатур Аляски, использовав оригинальный метод – исследование зубов маленьких грызунов. Такие животные живут на одной местности всю жизнь и не покидают ее. Из-за этого в их зубах накапливают изотопы, которые характерны для этой локации.

Сравнив обнаруженные в бивне изотопы с картой, ученые узнали, куда путешествовал мамонт в течение жизни.

Читайте по теме Искали золото, а нашли мамонтов: невероятная история с Юкона

Жизненный путь мамонта

Животное провело первые годы своей жизни возле реки Юкон, но далеко от побережья. Самец путешествовал от одного места к другому в течение первых 15 лет своей жизни. Это похоже на сезонные миграции вместе со стадом.

Но после 15 лет изотопы в бивне животные появляются более хаотично. Вероятнее всего, считают ученые, что в это время мамонт достиг совершеннолетия и покинул свою семью. Так делают и современные слоны. Животное путешествовало 10 лет, побывав во многих местах древней Аляски. Вполне возможно, что самец так и не нашел себе новое стадо.

Последние годы своей жизни мамонт провел на севере Аляски, где и нашли его останки ученые. В то время животное не передвигалась очень много, ограничившись относительно небольшим клочком территории. Характерно то, что в этот период жизни в бивне накопилось много изотопов азота. У млекопитающих это свидетельствует, рассказывают ученые, о голодании. Таким образом это и является самой вероятной причиной смерти – мамонт погиб от недостатка пищи.

Исследование жизненного пути мамонта благодаря изучению изотопов в бивнях открывает для ученых новые возможности. Теперь можно лучше понять, на какие расстояния происходили миграции, когда животные уходили из стада и что они ели.

Ваш компьютер не справляется с требовательными играми? ASUS легко решает эту проблему. Мощное железо в сочетании высоким качеством – и вы забудете о подвисаниях. Переходите по ссылке, чтобы узнать больше о продукции ASUS.