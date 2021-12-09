Такое уточнение решили провести из нескольких университетов. Для этого палеонтологи отправились на Аляску, к реке Юкон. Там они использовали специальные устройства, чтобы добыть образцы почвы, содержащейся в вечной мерзлоте. Таким образом они получили доступ к своеобразной "базе данных", которая охватывает 30 тысяч лет.

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Таблица, демонстрирующая обнаруженные следы присутствия живых существ по годам / Фото Nature Communication

Результаты исследования

Получив 21 образец палеогрунта, исследователи выделили из него древние следы ДНК животных и растений, чтобы провести своеобразную летопись и перепись "населения" древних времен. В результате этого удалось обнаружить свидетельства существования животных в широком временном промежутке. Помимо всех известных мамонтов, саблезубых кошек, северных оленей или бизонов исследователи обнаружили следы древних лошадей, которые жили на территории Берингии – региона, который охватывал современную Аляску, Берингов пролив и Восточную Сибирь.

Да-да, лошади когда-то счастливо жили в Северной Америке, пока не вымерли, согласно современным исследованиям, около 5 тысяч лет назад. Принадлежали они, вероятно, к пропавшему роду Haringtonhippus. Намного позже, после 1492 года, прямые наследники "палеоконей" Haringtonhippus вернулись на континент вместе с европейцами-колонизаторами.

Кстати, некоторые исследователи считают, что причиной вымирания мамонтов стал человек. Другие считают, что это не так и виноваты изменения климата. Как бы там ни было, а исчезновение мегафауны повлекло за собой катастрофы во всем мире.

Но самое интересное открытие – это, конечно, мамонты. Очевидно, что следы их существования удалось найти. Но открытие заключается в вероятном обновлении датировки. Считалось, что мамонты в Северной Америке в большинстве вымерли около 13 – 13,5 тысяч лет назад. Лишь небольшая изолированная популяция на острове Святого Павла просуществовала до 3 600 года до нашей эры (около 5 600 лет назад).

Однако следы в палеогрунте свидетельствуют, что не только на острове, но и на материке величественные животные смогли выживать дольше, чем считалось. Согласно полученным данным, мамонты могли существовать в регионе вокруг верхнего течения реки Юкон на 7 тысяч лет дольше, чем считалось. Таким образом, можно предположить, что вымерли они не 13 тысяч лет назад, а около за 4 тысяч лет до нашей эры.