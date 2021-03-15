Технологией Deepfake сейчас уже никого не удивишь. Ее активно используют в порноиндустрии. Также в сети можно найти немало забавных роликов. Но, похоже, сейчас использование этой технологии переходит и на бытовой уровень.

Так, 50-летняя жительница Пенсильвании использовала технологию Deepfake, чтобы дискредитировать ее конкурентом. Женщину задержала полиция.

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Как утверждает прокуратура, женщина отправляла тренерам своей дочери фальшивые видеоролики, чтобы таким образом дискредитировать других участников группы поддержки Victory Vipers.

Ролики женщина создала с помощью Deepfake. В этих видео участницы команды были показаны в невыгодном свете: они распивали алкоголь, обнажались и курили.

Более того, обвиняемая отправляла такие материалы непосредственно самим участницам группы поддержки и даже призвала их наложить на себя руки.

Споун обвинили в кибердомогательствах и связанных с этим преступлениях. Что грозит женщине пока неизвестно.