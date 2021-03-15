Мама прибегла к технологии Deepfake, чтобы избавиться от соперниц своей дочери
Технологией Deepfake сейчас уже никого не удивишь. Ее активно используют в порноиндустрии. Также в сети можно найти немало забавных роликов. Но, похоже, сейчас использование этой технологии переходит и на бытовой уровень.
Источник:Philadelpha Inquirer
Так, 50-летняя жительница Пенсильвании использовала технологию Deepfake, чтобы дискредитировать ее конкурентом. Женщину задержала полиция.
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Подробнее о скандале
Как утверждает прокуратура, женщина отправляла тренерам своей дочери фальшивые видеоролики, чтобы таким образом дискредитировать других участников группы поддержки Victory Vipers.
Ролики женщина создала с помощью Deepfake. В этих видео участницы команды были показаны в невыгодном свете: они распивали алкоголь, обнажались и курили.
Более того, обвиняемая отправляла такие материалы непосредственно самим участницам группы поддержки и даже призвала их наложить на себя руки.
Споун обвинили в кибердомогательствах и связанных с этим преступлениях. Что грозит женщине пока неизвестно.
Что такое Deepfake?
Это технология на базе искусственного интеллекта. Ее используют для миксования различных фото и видео. Таким образом на тело другого человека можно добавить другое лицо. Одной из первых индустрий, где применили эту технологию, стала порно индустрия. Но с каждым годом она все активнее проникает в нашу жизнь.
Поэтому эксперты уже опасаются, что технологию могут применять в политической грязной борьбе или для дискредитации.
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