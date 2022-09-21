Посмотрите, какой милый: малыш Йода выйдет в виде игрушки Тамагочи

Грогу, более известный как Малыш Йода, теперь можно будет приобрести в виде Тамагочи. Известно, что Грогу очень любит поесть, и теперь вы сможете его покормить.

Виртуальная домашняя игрушка позволит вам позаботиться о прекрасном спутнике мандалорца, накормив его ухой из кальмаров и макаронами. Также из Грога можно будет поиграть в мини-игры и разблокировать ряд нарядов.

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Особенности тамагочи Грогу:

Грогу в виде Tamagotchi Nano будет иметь 12 разных образов.

Доступно 10 мини-игр в зависимости от того, как вы взаимодействуете с Грогом. 2 дополнительных мини-игр доступны в любое время.

Можно кормить Грогу похлебкой из кальмаров и макаронами. Если накормить Грогу слишком много кальмаровым супом, кальмар прыгнет на него.

Грогу посещают гости, они приходят каждый час

Возрастные ограничения – 8+

В комплекте доступно 2 батарейки (LR44), а для работы игрушки не требуется Wi-Fi.

Слоган игры звучит так: "Сможете ли вы успешно воспитывать Грогу, или Темный Десантник заберет его первым?".

Возвращение тамагочи

Мода на тамагочи возвращается – маленькие цифровые домашние любимцы возрождаются и в последние несколько лет их популярность растет. Новые итерации тамагочи уже не так привычны, как это было когда-то. Теперь они могут иметь камеры, продаваемые в форм-факторе смарт-часы, кроме того, компании выпускают специальные брендированные версии, как вот R2-D2, появившуюся в прошлом году под брендом Star Wars.

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Bandai Namco заявляет, что игрушка Grogu будет доступна для предварительного заказа "уже скоро" на Amazon. Что касается "Мандалорца", то сериал продолжится третьим сезоном на Disney Plus в феврале 2023 года.