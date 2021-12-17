Малый ледниковый период в 15 веке наступил после потепления: неужели история повторяется

Ученым хорошо известно, что в 15 веке человечество постиг малый ледниковый период. Он вызвал неурожаи, массовый голод, пандемию и смерть миллионов людей в Европе. Теперь появились новые данные о его причинах.

Как пишут исследователи в своем отчете, малый ледниковый период, который протекал в 15-19 веках, был следствием потепления, что произошло перед тем. Высокие температуры привели к вторжению теплых вод в северные моря – они изменили океанские течения и вызвали сильное похолодание.

Интересно Galaxy Z Fold3/Z Flip3: преимущества 3 поколения революционных складных смартфонов Samsung

Что открыли исследователи

Авторами работы являются профессора Массачусетского университета Франсуа Лапуант и Раймонд Брэдли. Они произвели реконструкцию температуры поверхности моря в Северной Атлантике за последние 3000 лет. Исследователи заметили аномальный скачок температур: океан сначала резко потеплел, а затем остыл в 1380-1400 годах.

Как все началось

В обычных условиях так называемая Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), переносит теплые воды из тропиков в Арктику.

Массы воды из тропиков перемещаются к северу вдоль побережья Северной Европы. Достигнув высоких широт и встретившись с холодными арктическими водами, они теряют тепло, становятся плотнее и опускаются на океанское дно.

Протекая на юг вдоль побережья Северной Америки эти воды продолжают циркулировать по всему миру.

В конце 1300-х годов АМОС усилилась: на север поступало гораздо больше теплой воды, чем раньше.

на север поступало гораздо больше теплой воды, чем раньше. Поэтому воды к югу от Гренландии и северных морей стали намного теплее обычного.

Согласно морским записям, в конце 1300-х годов произошел перенос теплых вод на север, пик приходится на 1380-е годы.

Все это вызвало резкое таяние арктических льдов.

В результате массы льда вымыло в Северную Атлантику – температура воды упала, снизилась ее соленость.

Таким образом, циркуляция АМОС нарушилась, что и вызвало серьезное похолодание, считают ученые.

Система течений в Северной Атлантике / Фото iStock

Однако, что же вызвало первоначальное усиление АМОС? Почему течение стало вдруг приносить больше воды более высокой температуры?

Повторится ли история

Подобные тенденции учёные заметили и в относительно современном периоде. В 1960-1980 годах на Земле наблюдалась аномалия, похожая на предшествующую малому ледниковому периоду. Тогда из-за высокой солнечной активности, следствием которой стало постоянное высокое давление над Гренландией, АМОС усилилась.

Это натолкнуло исследователей на то, что аналогичная причина могла быть и в 1300 годах. Исследовав кольца деревьев, ученые обнаружили, что малому ледниковому периоду действительно предшествовало время аномальной солнечной активности, которая и вызвала рост атмосферного давления над Гренландией, в свою очередь нарушив АМОС.

Однако ученые говорят, что теперь аналогичная ситуация невозможна. Малый ледниковый период вряд ли повторится в ближайшем будущем, поскольку запасы льда в Арктике снизились из-за глобального потепления.

Несмотря на это, существует опасность изменения или разрушения АМОС с непредсказуемыми последствиями. Сегодня ученые сообщают о рекордном замедлении течений Атлантики, в частности Гольфстрима.