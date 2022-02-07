Дело в том, что в корпусе столь малой толщины просто не поместятся разъемы для передачи информации или зарядки. Поэтому компания придумала оригинальный выход из сложившейся ситуации.

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Craob X – самый тонкий ультрабук

При весе устройства в 861 грамм и толщине в 7 миллиметров это делает устройство самым тонким и легким в своем классе.

Подробностей так мало, что сейчас Craob X выглядит скорее красивым футуристическим концептом, чем реальным товаром.

В его основе лежит идея переноса всех физических интерфейсов в отдельный модуль Ports Hub.

Он крепится с помощью магнитов на крышке ноутбука.

Блок с физическими интерфейсами USB-C, USB-A и Thunderbolt / Фото Craob

Сюда подключается кабель питания, здесь есть порты USB-C, USB-A и Thunderbolt, модуль чтения SD-карт и разъем для наушников.

Предполагается, что подключенные к Ports Hub периферийные устройства будут обмениваться сигналами с ноутбуком через беспроводной Wi-Fi 6e.

Блок с физическими интерфейсами USB-C, USB-A и Thunderbolt / Фото Craob

Блок с физическими интерфейсами USB-C, USB-A и Thunderbolt / Фото Craob

У специалистов много вопросов к такой системе, в частности, хватит ли у PortsHub мощности, чтобы одновременно заряжать ноутбук и подключенные гаджеты, а также параллельно поддерживать трафик между ними. В пользу разработки свидетельствует установленный процессор Core i7-1280p из особой серии для тонких ноутбуков с минимальным охлаждением.

Оперативной памяти обещают 32 гигабайта. Это будет поколение LPDDR5.

Также анонсировали SSD-накопитель PCIe 4.0 x4 на 2 Тб.

Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма.

Ультрабук Craob X с тончайшим в сегменте корпусом / Фото Craob

Ультрабук Craob X с тончайшим в сегменте корпусом / Фото Craob

О цене Craob X и дате его выпуска пока ничего неизвестно.