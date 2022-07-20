META или Meta.is – это художественная компания, работающая среди прочего и в сфере дополненной реальности, на которую недавно обратила внимание и бывшая Facebook. Таким образом, у обоих теперь пересекается не только название, но и деятельность. Оригинальная META существует на рынке уже двенадцать лет и, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте, она пыталась договориться с корпорацией Марка Цукерберга в течение восьми месяцев. Всё безуспешно.

Интересно Meta, Microsoft и другие техногиганты создали группу для разработки стандартов метаверса.

Что известно о конфликте

"28 октября 2021 года Facebook конфисковал нашу марку и имя META, в которые мы вкладывали свои кровь, пот и слезы на протяжении более двенадцати лет", – такими словами начинается обращение Meta.is.

Мы были удивлены, как и вы. Среди вызовов пандемии и ее влияния на пространство опыта мы вносили последние штрихи в новую инициативу UNREALITY. Тогда одна из самых мощных компаний в мире без предупреждения забрала наше лицо. Сегодня, после восьми месяцев добросовестных, но безуспешных попыток договориться с Facebook, у нас не осталось иного выбора, как подать на них в суд. В иске утверждается, что Facebook нарушил федерально зарегистрированные торговые марки META и права на товарные знаки общего права, а также совершил вопиющие действия недобросовестной конкуренции,

– говорится в сообщении компании.

Meta.is при этом фактически обвиняет корпорацию в лицемерии, заявляя, что та "много говорит о поддержке творцов", но в результате поступает с ними настолько несправедливо, захватывая чужую интеллектуальную собственность и используя ее в тех же сферах, в которых работает оригинальный бренд. При этом, будучи доминирующим бизнесом с большими возможностями, Facebook просто запутывает потребителя.

Как отмечает источник, значительная часть дела связана с многочисленными скандалами вокруг Facebook, которые делают невозможным обнародование имени Meta.is из-за опасений негативных ассоциаций.

Meta[.is] больше не может предоставлять товары и услуги под маркой META, поскольку потребители, вероятно, ошибочно сочтут, что товары и услуги Meta[.is] произошли от Facebook, и что Meta[.is] связана с токсичностью, которая неразрывно связана с Facebook,

– говорят в художественной компании.

В бывшем Facebook не дают комментариев на этот счет.