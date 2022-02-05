Мальчики и девочки: отличались ли друг от друга динозавры разного пола

У многих современных животных самцы и самки отличаются. Но мы точно не были уверены, что такая разница между полами существовала и у динозавров. Последние исследования свидетельствуют, что таки разница была.

Различие между различными полами одного вида называют половым диморфизмом. Проявляться он может по разному: размерам, цвету перьев, наличию или отсутствию определенных элементов (рога, хвосты). Диморфизм проявляется и у птиц, чьими предками фактически являются динозавры. Поэтому ученые логично предположили, что у вымерших ящеров тоже должны были быть различия между полами. Но доказать это оказалось не так просто.

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Скелет майазавра, который хорошо сохранился / Фото The Conversation

Половой диморфизм у динозавров

Находя кости динозавров, ученые не могут определить отличались ли самцы от самок. Это связано с целым рядом проблем:

В большинстве случаев вообще нельзя определить, животному какого пола принадлежал найденный скелет.

Кости находят фрагментарно.

Кости часто разбиты и изуродованы временем.

Кости динозавров даже одного вида часто отличаются между собой. На это влияет возраст динозавра, его образ жизни, генетика, регион обитания, качество питания и другие факторы.

Проблему определения пола и, соответственно, решения проблемы наличия или отсутствия диморфизма можно бы было решить, если бы палеонтологи имели тысячи костей и сотни скелетов динозавров одного вида. Но пока таких "залежей" костей не нашли. Но ученые понимали, что различия между полами по крайней мере некоторых видов динозавров должны были быть – их лишь необходимо было найти.

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Доказательства диморфизма

В некоторых редких случаях палеонтологи почти точно уверены в том, какого именно пола динозавра они нашли.

Такая ситуация возникла из майазаврами, когда исследователи обнаружили гнезда животных с яйцами или молодыми особями и вероятно их матерью возле них.

Кроме того, скелетов майазавров всех возрастов было обнаружено очень много, поэтому это помогало в определении того, существовал ли половой диморфизм у них.

Более того, большинство скелетов найдены в одном регионе – животные жили в одно время и умерли в одно и то же время. Поэтому различий между ними из-за разных условий жизни быть не должно.

Использовав весь набор данных, ученые обнаружили, что самцы и самки майазавров имели расхождения в весе, что говорит нам о половом диморфизме. Интересно, что такой разницы не обнаружили у тираннозавров и пситтакозавров, которые также "участвовали" в исследовании. Также существуют свидетельства того, что стегозавры разного пола также имели значительные расхождения во внешнем виде.