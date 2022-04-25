Малайзия готова помогать России обходить санкции: что именно хотят поставлять

Российские пропагандисты опубликовали заявление посла Малайзии в Москве Балы Чандрана, в котором он выразил готовность рассмотреть запрос оккупанта на поставки. Пока это еще не означает ведение официальных переговоров.

В интервью "РИА Новости" посол Бала Чандран заявил, что власти его страны рассмотрят любой запрос со стороны России, который касается поставок полупроводников и электроники. Эта продукция сегодня в большом дефиците в России из-за санкций США и ЕС.

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Что известно

Малайзия – один из крупнейших экспортеров полупроводников в мире.

Ежегодный объем продаж равняется 8,7 миллиарда долларов.

Посол Малайзии в Москве добавил, что пока ничего не знает о возможных переговорах на правительственном уровне, но выразил надежду на диалог между бизнесменами.

Малайзийская индустрия нацелена на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен.

– говорит Бала Чандран.

"Сектор электроники обеспечивает почти 6 процентов ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему. Мы – торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники и электронные устройства" , – добавил он.

Вероятно, это будет иметь последствия для Малайзии, ведь страна является участницей мирового рынка, а значит, подпадает под влияние США и ЕС, которые могут наложить соответствующие ограничения за попытки обхода санкций.

, с начала вторжения российских войск в Украину, оккупант находится под ограничениями, предусматривающими остановку поставок электроники и отдельных деталей и ресурсов для ее изготовления. Среди них и полупроводниковая продукция, такая как чипы.