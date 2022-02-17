Макс Поляков продает свою долю Firefly Aerospace за 1 доллар своему партнеру

Украинский бизнесмен и основатель Firefly Aerospace Макс Поляков объявил о продаже части Noosphere Ventures в Firefly Aerospace. 58% акций компании Макс продает своему партнеру и соучредителю Firefly всего за доллар.

Об этом Макс Поляков написал на своей странице в соцсети Facebook. В сообщении Поляков подчеркнул, что любит Украину и гордится тем, что он сделал для наследия своей земли.

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Я отдаю за 1 доллар все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому (генеральный директор Firefly Том Маркьюзик). Уважаемый CFIUS (Комитет по иностранным инвестициям США), Воздушные силы США и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают во всех своих поступках за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы!

– написал Поляков.

Продажа Firefly Aerospace

Ранее 24 канал сообщал, что Noosphere Ventures и его основатель Макс Поляков намерены привлечь инвестиционный банк для продажи акций компании Firefly Aerospace. На такой шаг Макса Полякова заставил пойти Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS).

Коротко о Firefly Aerospace

Компания была создана в 2017 году после того, как Макс Поляков выкупил все активы обанкротившейся Firefly Space Systems, которую основал Том Маркьюзик. следовательно, на базе ранее основанной Поляковым компании EOS Launcher и купленной Firefly Space Systems была создана Firefly Aerospace. Общий объем инвестиций, вложенных Поляковым в компанию, составил 75 миллионов долларов.

Штаб-квартра Firefly находится в Техасе, а офисы компании работают в Вашингтоне и Токио (Япония). В Украине базируется R&D центр (город Днепр) Firefly Aerospace (что с ним будет дальше неизвестно).

Firefly Aerospace является одной из компаний "Нового космоса". Компании из этого списка ставят целью расширение доступа к космической отрасли и услугам для как можно большего количества людей. Сегодня идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.