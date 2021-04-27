Отмечается, что это соглашение закрепит Dragonfly Aerospace в вертикально интегрированной космической экосистеме фонда Полякова Noosphere Ventures.

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В вертикаль компаний Noosphere Ventures также входят:

Firefly Aerospace – поставщик космических транспортных услуг.

– поставщик космических транспортных услуг. EOS Data Analytics – компания с собственными радиолокационными и оптическими спутниковыми группировками, которая предоставляет аналитику спутниковых данных.

– компания с собственными радиолокационными и оптическими спутниковыми группировками, которая предоставляет аналитику спутниковых данных. SETS – компания по производству космических электрических двигателей для спутников.

Зачем Полякову еще одна космическая компания

Макс Поляков отметил, что передовые технологии Dragonfly Aerospace обеспечивают высококачественные изображения в широком диапазоне спектров и разрешении, а это невероятно важно для мониторинга состояния планеты и интеллектуального развития сельского хозяйства. Все это помогает решать проблемы продовольственной безопасности и поддерживать окружающую среду здоровой, что в конечном итоге несет пользу для всего человечества.

Спутники зависят от многих компонентов космической отрасли. Экспертиза Dragonfly Aerospace в создании оптических спутников – важный шаг в развитии нашей вертикально интегрированной космической экосистемы,

– сказал Макс Поляков.

Что за компания Dragonfly Aerospace

Что известно о Dragonfly Aerospace? Компания была основана в южноафриканском городе Стелленбос, ЮАР, командой из пяти инженеров во главе с Брайаном Дином, специалистом по микро-спутникам и камерам высокого разрешения. Компактные и высокопроизводительные камеры превратили компанию в надежного партнера, который предоставляет передовые оптические технологии. В 2020 году во время Международного конгресса астронавтики Dragonfly Aerospace объявила о создании двух тепловизоров для спутников EOSDA, компании из портфеля Noosphere Ventures.

Компания из Стелленбоса появилась в январе 2020 года, переродившись из Space Commercial Services (SCS), и открыла новую главу в истории Южной Африки в области космической техники и спутниковых миссий. Dragonfly Aerospace начинала свой путь с командой из пятнадцати человек и уже выросла до более чем ста сотрудников.

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Чем занимается Dragonfly Aerospace сегодня

Dragonfly Aerospace создает компактные высокопроизводительные полезные грузы и оптические спутники для крупных спутниковых группировок, которые должны проводить постоянный мониторинг Земли в широком спектральном диапазоне, обеспечивая беспрецедентный бизнес-анализ и улучшая жизнь людей во всем мире.

Сейчас Dragonfly Aerospace обслуживает клиентов по всему миру, в том числе такие компании как NanoAvionics, Loft Orbital и Pixxel, уделяя особое внимание Европе, которая сейчас является крупнейшим рынком. Dragonfly Aerospace также планирует поддерживать Южноафриканское национальное космическое агентство (SANSA) и космическую отрасль ЮАР в их будущих космических начинаниях.

Основатель Dragonfly Aerospace Брайан Дин также прокомментировал покупку компании украинским предпринимателем:

Я горжусь тем, что сегодня моя компания стала важной частью космической экосистемы Макса Полякова