Макет ракеты отгрузили и отправили заказчику. Сначала макет доставят в порт в Черноморске, а оттуда он отправится к заказчику в город Хьюстон, США. Эту информацию 24 каналу подтвердили представители Firefly Aerospace, также соответствующее сообщение появилось на странице в фейсбуке Южного машиностроительного завода.

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Макет изготовлен в рамках сотрудничества Firefly Aerospace и "Южного машиностроительного завода". Он будет обеспечивать имитацию стыковки от двух до четырех двигательных установок на жидких компонентах топлива.

Что известно о ракете Beta

Это вторая ракета американской компании Firefly Aerospace, которая является, по сути, эволюцией ракеты Alfa, которая сейчас готовится к первому старту. По плану это будет 2,5-ступенчатая ракета-носитель, которая сможет поднять на низкую околоземную орбиту 4 тонны груза. На геопереходную орбиту она сможет выводить 3 тонны.



Информация о ракете Firefly Beta / Фото Firefly Aerospace

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Фото загрузки макета ракеты Firefly "Бета"

Что известно о Firefly Aerospace? Это частная аэрокосмическая компания, предоставляющая космические транспортные услуги – от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещение в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

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