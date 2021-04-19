По данным источника Брэм Коэн, разработчик BitTorrent, недавно создал новый алгоритм для расчета криптовалюти. С его помощью можно будет начать майнити специальную криптовалюту Chia, используя при этом не видеокарты или процессоры, а SSD-диски.

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Chia – что о ней известно

Сообщается, что обычные жесткие диски в теории тоже подходят, но они слишком медленные для этого.

Его метод имеет ограничения. Объем накопителя должен быть достаточно существенным – около 10 терабайтов. Также нужен высокоскоростной интернет. Эксперты считают, что для того, чтобы окупить все вложения, придется потратить на добычу Chia около двух лет.

Chia представляет собой экологически чистую криптовалюту. Основа ее заключается в том, что жесткие диски и твердотельные накопители потребляют меньше энергии, их проще найти и дешевле купить.

Chia еще не доступна для официальных торгов и когда это произойдет неизвестно. Как неизвестно и то, что ждет ее в будущем.

Если популярность такого способа вырастет, то в будущем нас может ожидать дефицит SSD и рост цен на них. Нынешняя ситуация с видеокартами может повториться и с твердотельными накопителями, считают аналитики. Уже сейчас майнеры в Китае массово скупают SSD и HDD.