Интересный факт, ежегодно на майнинг криптовалюты биткойнов тратят больше электроэнергии, чем потребляет вся страна Аргентина. Об этом свидетельствуют Исследование Кембриджского университета.

Дело в том, что майнинг криптовалюты требует использования мощного оборудования, потребляющего много энергии. Как видим, курс биткойнов продолжает расти, поэтому ситуация может еще больше обостриться.

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Исследователи подсчитали, что ежегодно на добычу биткойнов тратят примерно 121,36 тераватт-часов электроэнергии. К примеру, Аргентина потребляет 121 тераватт-часов, а Нидерланды – 108,8 тераватт-часов.

Еще больше цифр

При этом уровень потребления энергии для майнинга постепенно приближается к показателю Норвегии, где за год расходуется примерно 122 тераватт-часов энергии.

Интересно, что этой энергии для майнинга хватило бы, чтобы питать все чайники, которые используют на территории Великобритании в течении 27 лет.

Существенный рост, который демонстрирует биткойн последнее время, увеличивает количество майнинга. Это означает, что в случае сохранения криптовалютой нынешних позиций, объем энергии, которую тратят на майнинг, будет и дальше расти.