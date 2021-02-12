На майнинг биткойнов тратят больше электроэнергии, чем потребляет целая страна
Интересный факт, ежегодно на майнинг криптовалюты биткойнов тратят больше электроэнергии, чем потребляет вся страна Аргентина. Об этом свидетельствуют Исследование Кембриджского университета.
Источник:BBC
Дело в том, что майнинг криптовалюты требует использования мощного оборудования, потребляющего много энергии. Как видим, курс биткойнов продолжает расти, поэтому ситуация может еще больше обостриться.
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Исследователи подсчитали, что ежегодно на добычу биткойнов тратят примерно 121,36 тераватт-часов электроэнергии. К примеру, Аргентина потребляет 121 тераватт-часов, а Нидерланды – 108,8 тераватт-часов.
Еще больше цифр
При этом уровень потребления энергии для майнинга постепенно приближается к показателю Норвегии, где за год расходуется примерно 122 тераватт-часов энергии.
Интересно, что этой энергии для майнинга хватило бы, чтобы питать все чайники, которые используют на территории Великобритании в течении 27 лет.
Существенный рост, который демонстрирует биткойн последнее время, увеличивает количество майнинга. Это означает, что в случае сохранения криптовалютой нынешних позиций, объем энергии, которую тратят на майнинг, будет и дальше расти.
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