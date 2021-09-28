Майнеры купили электростанцию в США – на ней будут добывать биткойны
Источник:Coin Telegraph
Компания Stronghold Digital Mining, которая специализируется на майнинге криптовалюты, приобрела электростанцию Panther Creek в США для добычи биткойнов. Проект реализован в рамках программы по "экологической добыче криптовалюты".
Для чего майнерам электростанция
Станция займется сжиганием угольных отвалов в штате Пенсильвания, которые остались от угледобычи в XIX и XX веках. На сегодня отвалы стали одной из серьезных экологических проблем штата, потому что они выделяют углекислый газ в воздух, а также загрязняют грунтовые воды марганцем, железом и другими веществами.
К теме Дешевый и компактный майнер биткойнов "взорвал" TikTok, действительно ли он эффективен
Компания согласилась переделать отвалы, которые образовались от добычи угля. По оценкам экспертов, организация сможет добывать до 1 биткойна за 200 тонн сожженного топлива. После очистки территорий их передадут во владение местной власти.
Не такой уж и экологичный биткойн
В последнее время добычу биткойна пытаются сделать максимально экологичной, однако в конкретном случае экологичность добычи биткойнов стоит под вопросом. Угольная энергетика считается самой грязной среди доступных.
Электростанция Panther Creek / Фото Power Magazine
Станции на низкокачественном угле способны выбрасывать до 1200 тонн углекислого газа при выработке 1 ГВт*ч энергии. Вместе с ним в атмосферу отправляются сера, диоксид азота, различные твердые фракции и многое другое.Тем не менее, это не первая электростанция, используемая для добычи криптовалюты. В июле владелец одной из старейших ГЭС в США перенаправил ее мощности на майнинг. По его словам, это в три раза выгоднее, чем продавать энергию в сеть.