Канадский майнер криптовалюты, компания MintGreen, собирается отапливать следующей зимой не менее 100 домов и офисов в небольшом городке в Северном Ванкувере в провинции Британская Колумбия.

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Собственная система утилизации тепла

Майнер разработал и запатентовал систему утилизации тепла методом погружения оборудования в среду теплоносителя. Утверждается, что примерно 96% производимого оборудованием тепла можно направить в сеть и применить для отопления жилых домов.

При этом на каждый мегаватт будет предотвращать выбросы в атмосферу на 20 тысяч тонн парниковых газов, которые были бы сгенерированы при отоплении домов природным газом.

В рамках соглашения с местным оператором котельных Lonsdale Energy Corp, система начнет давать тепло в дома горожан и для производственных нужд уже в 2022 году.

Население Северного Ванкувера по данным переписи 2016 года составляет 52 898 человек. Это точно больше, чем сотня домов и остается надеяться, что такая инициатива местного майнера действительно будет работать и наталкивать на подобные идеи другие компании.