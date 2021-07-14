Apple выпустила недорогой беспроводной павербанк для iPhone 12

Компания Apple представила на своем сайте новый аксессуар для смартфонов серии iPhone 12. Говорится о внешней беспроводной батарее, которая работает через коннектор MagSafe. Аксессуар MagSafe Battery Pack Совместим со всеми смартфонами Apple последней серии.

Особенности MagSafe Battery Pack

Внешняя батарея крепится с помощью магнитов к задней панели смартфона и автоматически начинает зарядку смартфона, если ему это необходимо. Аккумулятор доступен в белом цвете, а его емкость составляет 11,13 Вт/час.

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Стоит отметить, что емкость батареи базового iPhone 12 составляет 10,78 Вт /ч, так что полностью заряженного MagSafe Battery Pack должно хватить на полнейшее восполнение заряда смартфона.

Аксессуар может заряжать iPhone беспроводным способом током мощностью всего в 5 Вт .

. Также MagSafe Battery Pack можно использовать как настольную беспроводную зарядку для iPhone: при подключении аксессуара к источнику питания мощность беспроводной зарядки iPhone вырастет до 15 Вт.

Фото MagSafe Battery Pack

Apple предупреждает, что MagSafe Battery Pack может ощутимо нагреваться при зарядке. В таком случае зарядка устройства будет автоматически ограничена на отметке в 80 процентов, чтобы продлить ресурс элементов питания.

Фото: Apple

Apple отмечает, что внешнюю батарею и iPhone можно заряжать одновременно. Аккумулятор поддерживает быструю 20-Вт зарядку. Еще MagSafe Battery Pack можно заряжать и от iPhone, если смартфон подключен к источнику питания.

На сайте Apple сообщается, что аксессуар может работать со всеми iPhone 12 на базе iOS 14.7 или более новой версии.

Цена павербанка MagSafe Battery Pack

Внешний аккумулятор Apple MagSafe Battery Pack поступит в продажу 19 июля по цене 99 долларов.