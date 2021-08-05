Имела ли когда-то Луна магнитное поле, которое защищало ее от солнечной радиации

Магнитное поле Земли – это залог существования жизни на планете, ведь оно защищает живые организмы от убийственной солнечной радиации. Ученые считают, что такое магнитное поле могло существовать у Луны, ведь образцы лунного реголита, привезенные астронавтами "Аполлонов", оказались намагниченными. Но ученые точно не уверены, что именно наличие в прошлом магнитного щита стало причиной этого.

Намагниченные образцы лунного реголита заставили сотни ученых во всем мире взяться за тщательное изучение Луны, чтобы лучше понять прошлое спутника. Американские ученые попытались разобраться с этим вопросом. Для этого они взяли образцы лунного стекла, которое является составной частью реголита, и нагрели их лазером.

Читайте по теме Почему вода "кочует" по поверхности Луны: исследование



Образец стекла помещают в специальный магнитометр / Фото Phys.org

Чем вызвана намагниченность месячного реголита

Образец реголита поместили в сверхчувствительный магнитометр SQUID. Там стекло подверглось кратковременному нагреванию лазером.

Краткосрочность лазерного выстрела обеспечила целостность редких образцов. В то же время магнитометр замерил магнитные сигналы образцов.

Результаты эксперимента

Благодаря эксперименту ученые обнаружили, что намагниченность некоторых образцов может быть результатом ударов метеоритов, астероидов или даже комет, а не результатом намагничивания из-за наличия магнитного поля в прошлом.

Другие проанализированные образцы могли показать сильную намагниченность в присутствии магнитного поля, но не показали никакой намагниченности без него, что дополнительно указывает на то, что наш спутник или никогда не имел магнитного поля, или имел его непродолжительный промежуток времени.

Больше о Луне NASA подписывает контракт на построение жилого модуля лунной орбитальной станции Gateway

Чем полезно отсутствие магнитного поля у Луны

Гелий-3 – это стабильный изотоп гелия, которому прочат быть "топливом будущего". Однако на Земле его очень мало.

Но его достаточно в солнечном ветре. Поскольку Луна не имеет ни магнитного поля, ни атмосферы, то на ее поверхности должно быть достаточно гелия-3, чтобы начать добычу.

Кроме того, изучение уровня концентрации гелия-3 поможет лучше понять, было ли когда-то у Луны магнитное поле.