Cogent аргументировал свое решение "экономическими санкциями" и "все более неопределенной ситуацией по безопасности". Cogent также сообщил изданию The Verge, что "разорвал свои контракты" с российскими клиентами, в частности, в соответствии с решением Европейского Союза.

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Как отмечает Дуг Медори, интернет-аналитик компании по отслеживанию сетей Kentik, среди наиболее известных российских клиентов компании – поддерживаемый государством телекоммуникационный гигант "Ростелеком", российская поисковая система "Яндекс" и два крупнейших российских оператора мобильной связи: "МегаФон" и VEON.

Что это значит для России

Медори отмечает, что отключение России от глобальной сети Cogent, по всей вероятности, приведет к замедлению подключения, но не полностью отключит россиян от интернета. Зато трафик от бывших клиентов Cogent будет возвращаться к другим магистральным провайдерам в стране, что может привести к перегрузке сети.

Cogent – ​​это американская компания входящая в число крупных магистральных интернет-провайдеров и обслуживающая клиентов в 50 странах, в том числе среди ряда крупных российских компаний.

Среди прочего пока нет никаких признаков того, что другие магистральные интернет-провайдеры также приостановят работу в России.

Критика

Активисты цифровых прав подвергли критике решение Cogent отключиться от России, утверждая, что это может помешать российским гражданам получить доступ к достоверной информации о вторжении.

Отключение россиян от доступа к интернету лишает их источников независимых новостей и возможности организовывать антивоенные протесты,

– заявила в твиттере Ева Гальперин, директор по кибербезопасности группы цифровых прав Electronic Frontier Foundation.

Однако генеральный директор Cogent Дэйв Шеффер заявил изданию The Post, что действия Cogent не направлены на то, чтобы "вредить кому-то", и компания не хочет препятствовать доступу российских граждан к интернету. Цель Cogent – ​​предотвратить использование российским правительством сетей компании для кибератак и пропаганды.