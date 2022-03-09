Похожее, но более жесткое заявление ранее сделал другой крупный магистральный провайдер – Cogent. Уже сейчас Lumen отклоняет все запросы на оказание услуг от российских организаций, находящихся под санкциями.

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Компания расторгла соглашение об оказании услуг неназванному российскому финансовому учреждению и отказалась от предложения вести работу с какой-то другой финансовой организацией в России.

Компания отметила, что ее бизнес в России не является для нее существенным, но пообещала принять меры для защиты сотрудников, активов, заинтересованных сторон в случае потенциального критического сбоя в работе. Lumen продолжит наблюдение за собственной инфраструктурой и ее поддержку, и в дальнейшем будет обеспечивать ее защиту на всех уровнях.

По информации DataCenter Dynamics, в России заказчиками Lumen являются:

  • Ростелеком,
  • ТТК,
  • МТС,
  • Мегафон,
  • VEON (бренд "Билайн").

ВСУ

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