Huawei объявила о начале продаж нового электромобилей во время 19 Шанхайской международной автомобильной выставки. Seres SF5 будет доступен в магазинах Huawei по всему Китаю.

Интересно Работу автопилота Huawei показали в сложных дорожных условиях: видео впечатляет

Как говорит производитель, Seres – первый автопроизводитель, который присоединился к экосистеме Huawei "1+8+N" в качестве партнера.

Что интересного в Seres SF5

Электромобиль получил систему Huawei DriveONE 3-в-1, что добавляет автономности, а также помогает повысить эффективность электродвигателя до уровня моделей мирового класса.

Новый Seres SF5 сочетает в себе городской режим с запасом хода 180 км и режим расширенного запаса хода с дальностью свыше тысячи км пробега. Seres SF5 способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 4,68 секунды.

Многофункциональный электромобиль получил легкое алюминиевое шасси и четыре шаровых шарниры, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и заднюю трапециевидную многорычажную, что обеспечивает более быстрое ускорение, плавность хода и стабильность на дороге.

Seres SF5 поддерживает режим аварийной подзарядки, благодаря которому можно подзаряжать аккумуляторы других транспортных средств (V2V). Его также можно применять в качестве источника питания в кемпингах (V2L), расширяя возможности использования индукционных плит, стереосистем и другого оборудования для удачного барбекю во время остановок.

Цена