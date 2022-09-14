Судя по имеющейся информации, магазин работает в Китае, а покупателем является один из местных блоггеров. В ночь с 13 на 14 сентября он показал активированный смартфон в прямом эфире и рассказал о своих впечатлениях от него. Зрители увидели работающий iPhone 14 Pro Max, новый вырез Dynamic Island и другие детали.
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Что произошло и какими будут последствия
Apple установила очень жесткие правила: смартфоны серии iPhone 14 нельзя активировать до 16 сентября, когда должны начаться продажи.
Фото прямой трансляции / Коллаж 24 канала / Фото MyDrivers
Однако и сам автор прямой трансляции без последствий не остался. Как сообщает источник, стример был заблокирован в китайском TikTok, который там называется Douyin.
Неясно, был ли это единичный случай, продал ли магазин сразу несколько смартфонов.
Что стало известно из этого слива:
- В руках блогера оказался темно-фиолетовый iPhone 14 Pro Max с памятью 1 терабайт.
- Прямо в эфире он запустил тест AnTuTu, в котором новый флагман набрал 970 тысяч баллов.
- Коробка новой модели полностью белая, а с целью защиты окружающей среды на ней нет полиэтиленовой пленки – на задней части бумажная отрывная полоска.