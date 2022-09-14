Судя по имеющейся информации, магазин работает в Китае, а покупателем является один из местных блоггеров. В ночь с 13 на 14 сентября он показал активированный смартфон в прямом эфире и рассказал о своих впечатлениях от него. Зрители увидели работающий iPhone 14 Pro Max, новый вырез Dynamic Island и другие детали.

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Что произошло и какими будут последствия

Apple установила очень жесткие правила: смартфоны серии iPhone 14 нельзя активировать до 16 сентября, когда должны начаться продажи.

Досрочная активация влечет за собой последствия для продавца, а не его клиента: штраф в размере около 30 тысяч долларов, а также запрет дальнейшей работы с техникой Apple. Таким образом дилеры, которые допустят преждевременную активацию смартфонов, лишатся статуса сертифицированных точек продаж, а Apple в дальнейшем больше не будет сотрудничать с ними.



Фото прямой трансляции / Коллаж 24 канала / Фото MyDrivers

Однако и сам автор прямой трансляции без последствий не остался. Как сообщает источник, стример был заблокирован в китайском TikTok, который там называется Douyin.

Неясно, был ли это единичный случай, продал ли магазин сразу несколько смартфонов.

Что стало известно из этого слива: