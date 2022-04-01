MacPaw обновляет CleanMyMac X: приложение позволит обнаруживать на компьютере российский софт

Инженеры MacPaw ранее разработали программу SpyBuster для Mac. Она позволяет находить софт российского происхождения и соединение с российскими серверами. Теперь похожая функция появится в составе CleanMyMac X.

CleanMyMac X – это одна из главных разработок компании MacPaw. Она позволяет следить за цифровой чистотой вашего компьютера, обнаруживая разнообразные остаточные файлы, ненужный кэш, тормозящий работу, обезвреживать угрозы, оптимизировать ресурсы, удалять ненужные программы и прочее. Теперь в ней появился новый раздел. 24 канал разбирался как это работает.

Интересно Украинская компания MacPaw создала приложение для обнаружения российского софта на компьютерах

Обновление в CleanMyMac X

Как и в случае SpyBuster, новый раздел Подозрительные, позволит проанализировать список установленных приложений на вашем компьютере от Apple. Но если в первом случае для этого нужно загружать отдельное приложение, то теперь эта функция встроена в уже привычный CleanMyMac X.

К подозрительным программа относит софт, разработанный в России или Беларуси. Компания объясняет, что государственные органы этих стран, такие как ФСБ, могут получать доступ к данным пользователя даже без решения суда.

Если какая-либо из программ, установленных на вашем компьютере Mac, разработана в России или Беларуси, CleanMyMac X обозначает их как подозрительные.

Чтобы проверить, установлены ли такие приложения на вашем компьютере::

Запустите CleanMyMac X.

Перейдите раздел Деинсталлятор.

Найдите категорию Подозрительные в боковом меню.

Просмотрите приложения в категории и выберите те, которые нужно удалить – приложение позволяет сделать это прямо здесь.



Так выглядит новый раздел в CleanMyMac X / Фото MacPaw