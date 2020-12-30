Недавно Apple запатентовала устройство с дисплеем вместо клавиатуры, который мог бы динамично менять символы в зависимости от программы или используемого языка ввода текста. Теперь же компания исследует возможность создания клавиатуры с небольшими дисплеями, встроенными в каждую клавишу.

Судя по патенту, такая клавиатура может существовать как в виде отдельного устройства, так и применяться в ноутбуках. Сообщается, что каждая кнопка должна содержать небольшой OLED-дисплей для отображения символов, пишет MacRumors.

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Что известно

Для изготовления клавиш подойдут стекло, керамика, полимерные и даже кристаллические материалы, такие как сапфир. В патенте подчеркивается, что такая клавиатура сможет отображать буквы разных языков, символы, кнопки для определенных действий в играх и прочее. Кроме того, буквы будут отображаться на клавишах с учетом используемого регистра.



Новый патент Apple предусматривает наличие экранов в каждой клавише / Фото MacRumors

Важно отметить, что описанная в патенте технология никак не мешает работе переключателей физических клавиатур, что делает идею не такой и фантастической.

Символы смогут динамически меняться под потребности пользователя / Фото MacRumors

Хотя это всего лишь патент, Apple вполне может попытаться внедрить его в реальные устройства в ближайшем будущем. Новая технология выглядит вполне логичным продолжением панели Touch Bar, уже используемой в MacBook Pro.