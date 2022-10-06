Современная IT-лаборатория с компьютерами Apple заработала для студентов ЛНУ имени Ивана Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко запустил новую IoT-лабораторию для студентов. Она, как надеются в учебном заведении, позволит подготовить новое поколение технологических предпринимателей.

Лаборатория IoT-Space профинансирована компаниями Indeema Software и Vakoms, специализирующимися на проектах с применением технологии Интернета Вещ. Как отметили основатели компаний, Владимир Шевчик и Андрей Шевчик соответственно, несмотря на полномасштабную войну, они решили не откладывать свои планы, ведь после победы Украина потребует молодых инженеров и программистов, чтобы восстанавливать и развивать страну.

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IoT-Space

Новая лаборатория, в которой каждый студент сможет начать свой проект, будет ориентироваться на обучение в сфере Интернета вещей.

(internet of things, IoT) – это своеобразная концепция глобальной интернет-сети, объединяющая в себе практически любые устройства, которыми пользуются люди. Это и ваш компьютер, и смартфон, и холодильник, сам заказывающий вам еду, и датчики "умного" дома, и системы мониторинга посевов, дроны с камерами, и прочее. Проще говоря, это совокупность взаимодействующих устройств, генерирующих данные и в целом помогающих облегчить жизнь человека.



Внутри лаборатории IoT-Space / Фото 24 канала

Лаборатория будет работать в составе кафедры радиофизики и компьютерных технологий, а научным руководителем от университета будет профессор этой кафедры, доктор физико-математических наук Иван Карбовник.

Для студентов закупили новые компьютеры Mac и оборудование для проектирования и разработки новых IT-решений.

Кроме того, у студентов будет инженерное рабочее место для монтажа электроники и 3D-принтер для создания дизайна корпусов устройств.



Для студентов закупили новые Mac mini / Фото 24 канала

Ресурсы новой лаборатории Интернета вещей помогут студентам разрабатывать собственные проекты и пройти весь путь разработки от программирования "железа" до создания мобильного приложения для взаимодействия с этим "железом" и загрузки приложения в AppStore и Play Market,

– говорится в пресс-релизе.

Во время презентации также анонсировали открытие еще одной лаборатории, но с другим профилем. Деталей пока нет, однако произойдет это в ближайшие месяцы.