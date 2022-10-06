Лаборатория IoT-Space профинансирована компаниями Indeema Software и Vakoms, специализирующимися на проектах с применением технологии Интернета Вещ. Как отметили основатели компаний, Владимир Шевчик и Андрей Шевчик соответственно, несмотря на полномасштабную войну, они решили не откладывать свои планы, ведь после победы Украина потребует молодых инженеров и программистов, чтобы восстанавливать и развивать страну.
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IoT-Space
Новая лаборатория, в которой каждый студент сможет начать свой проект, будет ориентироваться на обучение в сфере Интернета вещей.
Внутри лаборатории IoT-Space / Фото 24 канала
- Лаборатория будет работать в составе кафедры радиофизики и компьютерных технологий, а научным руководителем от университета будет профессор этой кафедры, доктор физико-математических наук Иван Карбовник.
- Для студентов закупили новые компьютеры Mac и оборудование для проектирования и разработки новых IT-решений.
- Кроме того, у студентов будет инженерное рабочее место для монтажа электроники и 3D-принтер для создания дизайна корпусов устройств.
Для студентов закупили новые Mac mini / Фото 24 канала
Ресурсы новой лаборатории Интернета вещей помогут студентам разрабатывать собственные проекты и пройти весь путь разработки от программирования "железа" до создания мобильного приложения для взаимодействия с этим "железом" и загрузки приложения в AppStore и Play Market,
– говорится в пресс-релизе.
Во время презентации также анонсировали открытие еще одной лаборатории, но с другим профилем. Деталей пока нет, однако произойдет это в ближайшие месяцы.