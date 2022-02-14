В Луну врежется ракета, и это может быть не Falcon 9 от SpaceX, как считалось ранее

В январе в СМИ появилась информация от астрономов о том, что на Луну упадет ракета Falcon 9, запущенная в 2015 году, а точнее ее верхняя ступень. Теперь же сообщается, что объект, который столкнется с естественным спутником Земли, может иметь китайское происхождение.

О том, что ракета, которая врежется в Луну, может оказаться китайской, сообщил астроном и участник проекта Project Pluto Билл Грей. Он с 2015 года наблюдает за астероидами и другими объектами, в частности, и теми, что падают на Луну.

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По словам Билла, впервые объект был замечен астрономами, которые работают в рамках программы Catalina Sky Survey, призванной обнаружить потенциально опасные для Земли астероиды. Выяснилось, что в отличие от космических тел природного происхождения, обнаруженный "астероид" двигался по орбите не вокруг Солнца, а вокруг Луны. Это позволило предположить, что он имеет земное происхождение.

Почему считается, что это может быть ракета Илона Маска

Судя по многим признакам, выявленным Греем и другими астрономами, объект идентифицировали как одну из ракет SpaceX, вероятно, это верхняя ступень Falcon 9, запущенная в феврале 2015 года для доставки спутника DSCOVR, который разместили довольно далеко от Земли по заказу Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (США). Астрономы предположили, что ракета должна была выйти на орбиту Луны через два дня после запуска.

Почему это может быть не Falcon 9

Лаборатория Jet Propulsion Laboratory NASA, которая следит за активными космическими миссиями, сообщила о том, что выход Falcon 9 на орбиту Луны через два дня после старта миссии DSCOVR крайне маловероятен, поскольку, судя по траектории Falcon 9, ракета должна оказаться совсем в другой части космоса.

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Чья ракета врежется в Луну

Дальнейшие исследования показали, что основным претендентом на столкновение с Луной 4 марта является часть китайской ракеты Long March 3C, запущенной в октябре 2014 года в рамках миссии "Чанъэ 5-T1". После реконструкции возможной траектории ее полета, ученый предположил, что можно говорить именно о ней.

Грей подчеркнул, что ученым нужно больше информации о космических запусках.

В идеале аэрокосмические ведомства должны подробнее сообщать о траектории и последнем местоположении своих ракет для того, чтобы их было легче идентифицировать.

В перспективе сбором информации мог бы заняться какой-нибудь международный регулятор, а пока астрономам приходится выступать в роли детективов.